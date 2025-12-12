Головна Країна Події в Україні
Чи буде демілітаризована зона на Донбасі? Офіс президента прокоментував інформацію західних ЗМІ

Ірина Тетеріна
glavcom.ua
Ірина Тетеріна
Чи буде демілітаризована зона на Донбасі? Офіс президента прокоментував інформацію західних ЗМІ
Американська сторона моделює варіант, у якому українські війська залишають частину території Донеччини, а російські – не заходять на неї
фото: Reuters

Видання Le Monde перекрутило слова Подоляка про начебто згоду України на демілітаризовану зону на Донбасі

Французьке видання Le Monde поширило інформацію про нібито згоду України на демілітаризовану зону на Донбасі. Радник голови Офісу президента Дмитро Литвин спростував ці твердження, наголосивши, що остаточне рішення з питань демілітаризації може прийматися лише на найвищому політичному рівні. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на заяву радника президента України з питань комунікацій Дмитра Литвина журналістам.

Дмитро Литвин розповів, що в статті Le Monde містяться некоректні переклад і подача. «Подоляк їм сказав, що обговорювати можна різні речі, але питання завжди в деталях, як це може працювати. Чи погодилась Україна, чи не погодилась – може вирішуватися тільки на найвищому політичному рівні чи народом України, вчора президент про це сказав журналістам», – прокоментував Литвин.

Нагадаємо, 11 грудня Володимир Зеленський сказав журналістам, що США в мирній угоді пропонують створити в неокупованій частині Донбасу «вільну економічну зону», яка передбачає вивід українського війська з території Донеччини. За словами президента, таке бачення «точно не в інтересах України, але треба продовжувати розмову». Зеленський додав, що розглядаються варіанти, щоб не лише Україна відійшла з позицій, а й щоб Росія зробила симетричну відповідь.

Також Зеленський розповів, що думають американці про території Донбасу та як вони бачать їхнє майбутнє в рамках домовленостей щодо пунктів мирного плану.

Теги: Донбас Володимир Зеленський Україна президент Дмитро Литвин

