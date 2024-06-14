Рубль – все? Росія рухається до повної залежності від Китаю

Історія біржової торгівлі у Росії фактично припинена

Рубль всьо. США внесли у санкційний список «Московську біржу», Національний кліринговий центр та Національний розрахунковий депозитарій. Після потрапляння під санкції з 13 червня біржова торгівля доларом та євро у Росії припинена. Російський рубль перестав бути вільноконвертованою валютою. Також мінфін США заявив, що готовий ввести будь-які санкції проти іноземних банків за операції з російськими фінансовими організаціями, серед них зі «Сбєрбанком» та ВТБ.

На практиці це означає, що тепер рубль коштуватиме менше, ніж папір, на якому його виготовлено. За відсутності біржових котирувань, курс рубля буде встановлюватися волюнтаристськими рішеннями Центробанку Росії. А відтак рубль знову став дерев’яним, російська економіка задихатиметься від браку валюти, міжнародні розрахунки будуть істотно ускладнені, а російська воєнщина не так легко зможе скористатися від прибутків з продажу енергоносіїв. Штучне встановлення курсу рубля зможе призвести до галопуючої інфляції.

Курс долара та євро на чорному ринку істотно відрізнятиметься від офіційно встановленого. Відтак громадяни, які опинилися перед ризиком враз збідніти, кинуться скуповувати золото, цінні метали, іноземну валюту та змітати будь-які цінні товари з полиць магазинів. Станом на ранок 13 червня деякі обмінники вже виставили курс 200 рублів за один долар. Очевидно, що авторитарний режим адміністративними і каральними методами намагатиметься гасити валютну паніку і позірно утримувати стабільність «дерев’яного» рубля.

Тепер єдиним умовно об’єктивним мірилом вартості російського рубля буде котирування пари «рубль-юань». Це означає фактично повну залежність Росії від Китаю.

Серйозні проблеми чекають власників валютних збережень у банках та кампанії, які займаються експортно-імпортними операціями. Історія біржової торгівлі у Росії фактично припинена. Фондовий ринок країни стає повністю внутрішнім. Дочки іноземних банків, таких, приміром, як «Райффайзен», будуть змушені припинити свою діяльність у Росії.

Рівень першої хвилі шоку, яку російська влада намагається загасити заспокійливими заявами та силовим тиском, засвідчує коментар Дмітрія Мєдвєдєва: «США та їх засрані союзники – оголосили нам війну без правил». Тому в угарі тупої безсилої злоби Мєдвєдєв пропонує «кожен день намагатися нанести максимальну шкоду тим країнам, які ввели проти Росії санкції. Шкоду у всьому, у чому можна нашкодити. Шкоду їх економікам, їх інститутам, їх очільникам. Шкоду добробуту їх громадян».

Причому слова Мєдвєдєва мають зацікавити Міжнародний кримінальний суд у Гаазі, бо він закликає «допомагати дезорганізації муніципальної влади через вибух злочинності у великих містах». «Влаштування соціальних вибухів», жорстку інформаційну війну: «треба вкидати в їх інформаційну сферу найзловісніші нічні страхи… Давайте перетворимо їхнє життя у суцільний безумний кошмар, в якому вони не зможуть розрізнити дику вигадку від реалій дня»… загалом один з очільників Росії публічно оприлюднив реальну стратегію війни Росії проти Заходу і шок, в якому опинилася влада після втрати рублем статусу вільноконвертованої валюти.

Росія рухається до повної залежності від Китаю. Тепер фінансові показники Китаю і курс юаня стають головними тригерами для російської економіки, тобто фактично йдеться про втрату фінансового суверенітету.

Паралельно з цим введені нові санкції у сфері IT. З 12 вересня у Росію заборонено експорт, продаж, постачання зі США, а також через треті країни послуг у сфері ІТ-консультування та проєктування, ІТ-підтримки та хмарних секторів для програмного забезпечення будь-якій особі у Росії. Санкції вдарять на послаблення промислових можливостей підприємств і по програмному забезпеченні для управління виробництвом, ресурсами, плануванням, проєктуванням. Спроби обходу санкцій шляхом тіньового паралельного імпорту будуть жорстко зупинятися.

Третім болючим кроком планується виділення Україні на найближчому саміті G7 50 мільярдів доларів до кінця нинішнього року за рахунок прибутку від заморожених російських активів. А заразом світові лідери обговорюють ідею встановлення ліміту ціни продажу російської нафти у 20 доларів.

Усі ці кроки разом – це найболючіший економічний удар по Росії з часу її загарбницької війни в Україні. Російська економіка, позбавлена інвестицій, технологій, сповзає у жахливу кризу, у фіналі якої технологічна відсталість і повна залежність від Китаю. А російським громадянам варто пригадувати досвід кінця СССР, черги, дефіцити, галопуюча інфляція й економіка, яка здатна виробляти лише фанерні танки та цинкові гроби…