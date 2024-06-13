Рубль на межі обвалу: які наслідки матимуть санкції проти Московської біржі

У вівторок долар закрився на позначці ₽89,1025, євро – ₽95,62

Під нові санкції США потрапили, зокрема, Московська біржа та російський національний кліринговий центр (НЦК). Це означає ізоляцію від доларової системи. Із 13 червня припинилися торги доларом, євро і гонконгським доларом. Про поточну ситуацію на валютному й фондовому ринку РФ повідомляють російські ЗМІ.

Зазначимо, що НКЦ входить до групи Мосбіржі та російського національного розрахункового депозитарію (НРД), який виступає посередником в операціях з валютою на біржі.

Повідомляється, що акції Мосбіржі на торгах брокера «Тінькофф» у середу вже впали на 4,77% і вперлися у планку на рівні ₽239,35, покупців не було. Це позабіржові торги лише для клієнтів цієї інвесткомпанії, офіційні угоди із російськими акціями підуть 13 червня.

Московська біржа повідомила, що з 13 червня припиняє торги доларом та євро, а також інструментами з розрахунками у доларах США та євро на фондовому, грошовому ринку та ринку стандартизованих похідних інструментів (СПФД). Інші валютні пари продовжать торгуватися. Банк Росії з 13 червня також припинив торги гонконгським доларом.

Крім того, російський центробанк заявив, що угоди з доларом та євро після запровадження санкцій США проти Мосбіржі продовжать відбуватися на позабіржовому ринку. Компанії та громадяни РФ можуть продовжувати купувати та продавати долари США та євро через російські банки. Усі кошти в доларах США та євро на їхніх рахунках та вкладах зберігаються.

Після припинення торгів доларом та євро на Мосбіржі центробанк використовуватиме банківську звітність та відомості, що надходять від цифрових платформ позабіржових торгів для визначення курсів валют, йдеться у повідомленні пресслужби банку Росії.

«Ми вважаємо, що в перші дні ймовірне помірне ослаблення рубля, як це зазвичай буває в моменти геополітичних шоків і нових санкцій», – бідкається головний аналітик радкомбанку Михайло Васильєв.

У вівторок долар закрився на позначці ₽89,1025, євро – ₽95,62. Експерт припустив, що в перші дні долар може переміститися в діапазон 94–98, євро – 101–105.

«Однак потім, коли початковий шок на валютному ринку пройде, і учасники ринку збудують нові схеми роботи, вважаємо, що долар повернеться в діапазон 90-95 євро, євро 97-102», – припускає Васильєв.

Нагадаємо, що США розширили список підсанкційних російських осіб та компаній. Зокрема, до нього увійшли «Газпром інвест», судноремонтний завод Чорноморського флоту Росії, Московська біржа та ще понад 230 фізичних та юридичних осіб.

Раніше Адміністрація США анонсувала запровадження нового пакета санкцій проти російської воєнної машини та всіх, хто сприяє виробництву зброї в РФ.

До слова, Державний департамент США запровадив санкції проти башкана Гагаузії Євгенії Гуцул, яка входить до злочинної мережі молдовського олігарха-втікача Ілана Шора – фігуранта справи про «крадіжку мільярда» з банківської системи Молдови.