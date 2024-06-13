Головна Світ Економіка
search button user button menu button

Рубль на межі обвалу: які наслідки матимуть санкції проти Московської біржі

Єлизавета Жабська
glavcom.ua
telegram social img facebook social img
Рубль на межі обвалу: які наслідки матимуть санкції проти Московської біржі
Московська біржа 13 червня припинила торги доларом та євро
фото: російські ЗМІ

У вівторок долар закрився на позначці ₽89,1025, євро – ₽95,62

Під нові санкції США потрапили, зокрема, Московська біржа та російський національний кліринговий центр (НЦК). Це означає ізоляцію від доларової системи. Із 13 червня припинилися торги доларом, євро і гонконгським доларом. Про поточну ситуацію на валютному й фондовому ринку РФ повідомляють російські ЗМІ.

Зазначимо, що НКЦ входить до групи Мосбіржі та російського національного розрахункового депозитарію (НРД), який виступає посередником в операціях з валютою на біржі.

Повідомляється, що акції Мосбіржі на торгах брокера «Тінькофф» у середу вже впали на 4,77% і вперлися у планку на рівні ₽239,35, покупців не було. Це позабіржові торги лише для клієнтів цієї інвесткомпанії, офіційні угоди із російськими акціями підуть 13 червня.

Московська біржа повідомила, що з 13 червня припиняє торги доларом та євро, а також інструментами з розрахунками у доларах США та євро на фондовому, грошовому ринку та ринку стандартизованих похідних інструментів (СПФД). Інші валютні пари продовжать торгуватися. Банк Росії з 13 червня також припинив торги гонконгським доларом.

Крім того, російський центробанк заявив, що угоди з доларом та євро після запровадження санкцій США проти Мосбіржі продовжать відбуватися на позабіржовому ринку. Компанії та громадяни РФ можуть продовжувати купувати та продавати долари США та євро через російські банки. Усі кошти в доларах США та євро на їхніх рахунках та вкладах зберігаються.

Після припинення торгів доларом та євро на Мосбіржі центробанк використовуватиме банківську звітність та відомості, що надходять від цифрових платформ позабіржових торгів для визначення курсів валют, йдеться у повідомленні пресслужби банку Росії.

«Ми вважаємо, що в перші дні ймовірне помірне ослаблення рубля, як це зазвичай буває в моменти геополітичних шоків і нових санкцій», – бідкається головний аналітик радкомбанку Михайло Васильєв.

У вівторок долар закрився на позначці ₽89,1025, євро – ₽95,62. Експерт припустив, що в перші дні долар може переміститися в діапазон 94–98, євро – 101–105.

«Однак потім, коли початковий шок на валютному ринку пройде, і учасники ринку збудують нові схеми роботи, вважаємо, що долар повернеться в діапазон 90-95 євро, євро 97-102», – припускає Васильєв.

Нагадаємо, що США розширили список підсанкційних російських осіб та компаній. Зокрема, до нього увійшли «Газпром інвест», судноремонтний завод Чорноморського флоту Росії, Московська біржа та ще понад 230 фізичних та юридичних осіб.

Раніше Адміністрація США анонсувала запровадження нового пакета санкцій проти російської воєнної машини та всіх, хто сприяє виробництву зброї в РФ.

До слова, Державний департамент США запровадив санкції проти башкана Гагаузії Євгенії Гуцул, яка входить до злочинної мережі молдовського олігарха-втікача Ілана Шора – фігуранта справи про «крадіжку мільярда» з банківської системи Молдови.

Читайте також: Росія має заплатити за все. Як її змусити?
Теги: рублі біржа санкції США росія

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Бунт Пригожина став серйозним викликом для Путіна
Газета The Times повідомила, як бунт Пригожина може поховати путінський режим
10 червня, 17:49
Окупанти забороняють мешканцям спілкуватися з родичами з вільної України та Європи
Окупанти створюють антитерористичні комісії на тимчасово окупованих територіях: їх мета
7 червня, 16:26
Путін не думав про те, якими будуть наслідки вторгнення його військ в Україну
Путін проти світу: як Захід повинен змінити підхід до України
3 червня, 10:55
Українська аеророзвідка постійно вдосконалюється, щоб переважити противника
Військовий назвав різницю між армією України та Росії
2 червня, 14:46
За травень російська армія втратила 9 винищувачів та 860 бронетранспортерів
У травні було знищено рекордну кількість артилерійських систем РФ
1 червня, 23:31
У Росії можуть з'явитися модульні укриття
Уряд Росії почав готувати країну до ядерного удару: документ
31 травня, 13:47
Акція на підтримку полонених в Івано-Франківську, 19 травня 2024 року
Цинічний розрахунок Кремля. Навіщо росіяни блокують обміни полонених
26 травня, 17:40
Байден вважає, що надання Кенії статусу основного союзника США поза НАТО зміцнить безпеку обох країн
Байден обрав головного союзника США поза НАТО
24 травня, 06:13
Російському диктатору не вдалося домогтися підписання контракту на додаткові поставки російського газу і будівництво трубопроводу «Сила Сибіру-2»
Важко бути васалом Піднебесної. Путін знову повернувся із порожніми руками
19 травня, 15:47

Економіка

Рубль на межі обвалу: які наслідки матимуть санкції проти Московської біржі
Рубль на межі обвалу: які наслідки матимуть санкції проти Московської біржі
Понад $300 млн: Велика Британія планує виділити Україні новий пакет допомоги
Понад $300 млн: Велика Британія планує виділити Україні новий пакет допомоги
ЄС запроваджує мита на електромобілі з Китаю на рівні до 38%
ЄС запроваджує мита на електромобілі з Китаю на рівні до 38%
Лідери G7 погодили кредит Україні в $50 млрд за рахунок заморожених активів РФ
Лідери G7 погодили кредит Україні в $50 млрд за рахунок заморожених активів РФ
Литва передає Україні 14 бронетранспортерів М113
Литва передає Україні 14 бронетранспортерів М113
Росія припиняє біржові торги доларом і євро через санкції США
Росія припиняє біржові торги доларом і євро через санкції США

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
43K
Навіть не напружилася тікати з Києва. Історія однієї колаборантки
20K
Пільги для мільйонерів. Названо заможних депутатів, які не гребують доплатами за житло
14K
У Південній Кореї несподівано знайшли велике родовище нафти та газу – Bloomberg
14K
Україна домоглася скасування концерту російської прими-балерини Захарової у Словенії
6559
Фаріон назвала своє поновлення на посаді тріумфом, але не своїм
2978
Як суд поновлював Фаріон на посаді? Оприлюднені деталі рішення, про які ніхто не говорить

Новини

ДТЕК домовився з американською Honeywell про зміцнення енергетики України
Вчора, 17:48
Сталева ластівка. Штучний інтелект згенерував логотип Сил безпілотних операцій
11 червня, 21:14
Командувач сил безпілотних систем: У нас не буде «єдиного шахеда» – і це добре
11 червня, 19:33
Офіс генпрокурора розказав, як бореться з тіньовим експортом зерна
11 червня, 16:14
Прессекретар Шольца заявив, що в Німеччині не буде позачергових виборів
10 червня, 18:12
СБУ затримала агента ФСБ: збирав дані про військові виші Одеси та Житомира
10 червня, 16:04

Прес-релізи

Domum – це вистава-дзеркало нашої реальності!
Domum – це вистава-дзеркало нашої реальності!
5 червня, 16:27
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2024, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua