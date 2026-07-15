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Тамила Ташева Народна депутатка України

Українська державність – тисячолітній шлях свободи, який триває сьогодні

glavcom.ua
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Від Київської Русі до сучасної України

Українська державність це не просто дати у підручниках. Це живий пульс нації, який нестримно б'ється крізь століття. Це лінії нашої безперервної боротьби, спротиву та абсолютної відваги. Це люди, у чиїх жилах тече палка кров вільного народу, а в грудях б’ється нестримне серце.

Вона промовляє до нас крізь віки вустами десятків поколінь, які попри всі навали та імперії прагнули побудувати могутню державу. Наш сучасний дух боротьби та хоробрість це прямий спадок, який нам передали Володимир Великий, Ярослав Мудрий, Король Данило, Хаджі Ґерай, гетьмани Петро Сагайдачний та Богдан Хмельницький, Михайло Грушевський та Павло Скоропадський.

Це величний спадок Київської Русі, Галицького та Волинського князівства, Великого князівства Литовського, Української Народної Республіки, Української Держави Скоропадського та Карпатської України.

І сьогодні ми з особливою силою та гордістю усвідомлюємо ще одну фундаментальну частину нашої ідентичності.

Це Кримське ханство та його державотворчий спадок. Століттями російська імперія намагалася стерти, спотворити або приховати правду про невіддільність Криму від загальноукраїнського контексту. Але з кожним роком ми розриваємо ці кайдани брехні. Ми дедалі глибше розкриваємо сторінки нашої історії, дізнаємося про політичні, військові та культурні союзи. Ми повертаємо суспільству абсолютну істину про те, що історія України є просто неповною без історії кримськотатарського народу.

Державність нерозривно поєднує Донеччину та Львівщину, Київщину та Одещину, і, безумовно, наш вільний український Крим.

Але державність це не даність. Це результат щоденної, надважкої роботи заради нашої стійкості. Сьогодні, завдяки надлюдським зусиллям наших захисників і захисниць, ця державність зберігається, міцнішає і виборює право на життя.

Дякую кожному та кожній, хто сьогодні стоїть зі зброєю в руках, хто бореться у слові, в культурі та у щоденній виснажливій праці заради нашої перемоги.

З Днем Української Державності!

Слава Україні! Героям слава!

Джерело
Думки авторів рубрики «Думки вголос» не завжди збігаються з позицією редакції «Главкома». Відповідальність за матеріали в розділі «Думки вголос» несуть автори текстів
Теги: історія військові Україна

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