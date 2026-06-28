Путін видав низку абсурдних заяв про війну в Україні

Російський диктатор заявив, що Україна нібито «відступає по всій лінії фронту»

Російський диктатор Володимир Путін заявив, що ситуація для РФ нібито залишається «під контролем», а Захід не може перемогти Росію на полі бою. Як інформує «Главком», про це він сказав під час з’їзду партії «Единая Россия».

Путін стверджував, що Україна нібито «відступає по всій лінії фронту», а Росію, за його словами, намагаються «прибрати як світовий фактор».

Він також заявив, що Москва коригує окремі плани так званої СВО з урахуванням поточної ситуації, однак усі стратегічні цілі нібито будуть реалізовані.

«Росію пробують на зуб… Ми коригуємо деякі плани СВО з урахуванням поточної ситуації, але всі стратегічні цілі будуть реалізовані», – сказав Путін.

Окремо російський диктатор говорив про вибори до Держдуми. За його словами, вони мають пройти у встановлені строки та «в суворій відповідності до закону».

Путін заявив, що дасть доручення щодо безпеки виборів і «захисту від спроб зовнішньої маніпуляції». Він також назвав майбутню кампанію «перевіркою на міцність політичної системи» та стверджував, що конкуренція на виборах буде «відкритою і чесною».

Наприкінці Путін побажав «Единой России» успіху на виборах і заявив, що має «добрі та конструктивні» відносини з усіма фракціями Держдуми.