Президент Чехії назвав дедлайн для завершення війни в Україні

Петр Павел вважає, що найближчі тижні можуть стати останнім шансом для дипломатії. Після цього, за його словами, Кремль здатен перейти до значно жорсткішого сценарію війни

Президент Чехії Петр Павел заявив, що Україна має приблизно два місяці, аби використати нинішнє «вікно можливостей» для завершення війни дипломатичним шляхом. Після парламентських виборів у Росії, які заплановані на 20 вересня, ситуація може різко змінитися. Про це повідомляє «Главком» з посилання на видання Telegraph.

За словами чеського лідера, російський диктатор Володимир Путін навряд чи оголосить загальну мобілізацію до завершення виборчої кампанії, оскільки це може негативно вплинути на настрої виборців. Водночас після голосування Кремль, на його думку, вже не матиме таких політичних обмежень.

Павел закликав західних союзників максимально використати найближчі тижні для посилення тиску на Росію та активізації переговорного процесу. Він наголосив, що Москва нині стикається з внутрішніми проблемами, а російське суспільство дедалі більше втомлюється від війни.

«Я вважаю, що ми маємо можливість і надалі чинити тиск та чітко сигналізувати Росії, що готові розпочати переговори», – заявив президент Чехії.

На думку Павела, якщо нинішнє вікно можливостей буде втрачено, Росія може вдатися до масштабнішої ескалації, що суттєво ускладнить перспективи мирного врегулювання війни.

Нагадаємо, раніше оглядачі західних ЗМІ зазначали, що російський диктатор Володимир Путін опинився в ситуації, коли будь-який із можливих сценаріїв подальшої ескалації війни несе для Кремля серйозні ризики. На цьому тлі західні союзники готуються до складного літа, очікуючи нових кроків Москви.

До слова, Росія може активізувати удари балістичними ракетами по Україні до того, як запрацює власне виробництво ракет-перехоплювачів для систем Patriot. Саме цей період аналітики Інституту вивчення війни (ISW) називають «вікном можливостей» для Кремля.