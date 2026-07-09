Головна Світ Політика
search button user button menu button

Президент Чехії назвав дедлайн для завершення війни в Україні

Єгор Голівець
glavcom.ua
Єгор Голівець
google social img telegram social img facebook social img
Президент Чехії назвав дедлайн для завершення війни в Україні
Президент Чехії озвучив тривожний прогноз щодо планів Путіна
фото: Суспільне

Петр Павел вважає, що найближчі тижні можуть стати останнім шансом для дипломатії. Після цього, за його словами, Кремль здатен перейти до значно жорсткішого сценарію війни

Президент Чехії Петр Павел заявив, що Україна має приблизно два місяці, аби використати нинішнє «вікно можливостей» для завершення війни дипломатичним шляхом. Після парламентських виборів у Росії, які заплановані на 20 вересня, ситуація може різко змінитися. Про це повідомляє «Главком» з посилання на видання Telegraph.

За словами чеського лідера, російський диктатор Володимир Путін навряд чи оголосить загальну мобілізацію до завершення виборчої кампанії, оскільки це може негативно вплинути на настрої виборців. Водночас після голосування Кремль, на його думку, вже не матиме таких політичних обмежень.

Павел закликав західних союзників максимально використати найближчі тижні для посилення тиску на Росію та активізації переговорного процесу. Він наголосив, що Москва нині стикається з внутрішніми проблемами, а російське суспільство дедалі більше втомлюється від війни.

«Я вважаю, що ми маємо можливість і надалі чинити тиск та чітко сигналізувати Росії, що готові розпочати переговори», – заявив президент Чехії.

На думку Павела, якщо нинішнє вікно можливостей буде втрачено, Росія може вдатися до масштабнішої ескалації, що суттєво ускладнить перспективи мирного врегулювання війни.

Нагадаємо, раніше оглядачі західних ЗМІ зазначали, що російський диктатор Володимир Путін опинився в ситуації, коли будь-який із можливих сценаріїв подальшої ескалації війни несе для Кремля серйозні ризики. На цьому тлі західні союзники готуються до складного літа, очікуючи нових кроків Москви.

До слова, Росія може активізувати удари балістичними ракетами по Україні до того, як запрацює власне виробництво ракет-перехоплювачів для систем Patriot. Саме цей період аналітики Інституту вивчення війни (ISW) називають «вікном можливостей» для Кремля. 

Читайте також:

Теги: Петр Павел війна Україна росія

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

В Україні триває 1584-й день повномасштабної війни
Карта бойових дій в Україні станом на 26 червня 2026 року
26 червня, 08:37
Понад 530 жителів Донеччини не захотіли залишати свої домівки
Сотні маломобільних жителів Донеччини відмовилися від евакуації
26 червня, 06:43
Після відкриття першого кластера Україна і Молдова рухаються переговорним треком окремо
Угорщина затримала відкриття нових кластерів для України та Молдови
23 червня, 23:00
Акторка зауважила, що кіно є не лише розвагою, але й частиною культури країни, яку треба розвивати під час війни
Катерина Кузнєцова розповіла правду про зарплати акторів під час війни в Україні
22 червня, 10:33
Рішення Леонід Кучма ухвалив після позбавлення президентом Польщі нагороди Володимира Зеленського
«Я не маю іншого вибору». Кучма слідом за Зеленським відмовився від польського ордена
20 червня, 19:33
До чинних правил, які діють ще з минулого року, додали чотири головні зміни
Нацкомісія з цінних паперів оновила критерії відбору підприємств для бронювання
19 червня, 14:28
Канадець вперше побував в українському селі та був щиро вражений тим, що побачив
Канадця шокував побут звичайної української родини у селі
14 червня, 16:15
Політик має $150 тис. і 200 тис. грн заощаджень готівкою
Мільйонер та поціновувач картин Марчука і Ройтбурда. Що засвітив у декларації новоспечений нардеп Давидюк
10 червня, 18:43
Маунтинбайкери з Росії не потраплять до Австрії
Російські маунтинбайкери пропустять етап Кубка світу через проблеми з візами
9 червня, 15:49

Політика

Кремль відреагував на заяву Трампа про закриття неба над Україною
Кремль відреагував на заяву Трампа про закриття неба над Україною
Президент Чехії назвав дедлайн для завершення війни в Україні
Президент Чехії назвав дедлайн для завершення війни в Україні
Кислиця розкрив, про що Мединський годинами говорив на переговорах
Кислиця розкрив, про що Мединський годинами говорив на переговорах
Reuters: Ердоган перетворив саміт НАТО на власний дипломатичний тріумф
Reuters: Ердоган перетворив саміт НАТО на власний дипломатичний тріумф
Ердоган вручив європейським лідерам несподівані подарунки на саміті НАТО
Ердоган вручив європейським лідерам несподівані подарунки на саміті НАТО
Європарламент у резолюції щодо України розкритикував рішення Зеленського про УПА
Європарламент у резолюції щодо України розкритикував рішення Зеленського про УПА

Найпопулярніше

За тиждень За три дні За день
353K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 9 липня: ситуація на фронті
159K
Економіст розкрив парадокс: Розбомбивши НПЗ, Україна економить уряду РФ 200 млрд рублів на місяць
142K
Карта повітряних тривог України онлайн 9 липня 2026
90K
Путін почав «їсти» своїх
78K
Українка розповіла, скільки коштує місяць життя у Польщі
49K
Останній посол України в Москві пояснив, куди треба влучити ЗСУ, щоб росіяни справді злякалися війни

Новини

Удари по Києву та Харкову, палає НПЗ у Саратові: головне за ніч 8 липня
Вчора, 05:50
Дощі з грозами накриють частину України: погода на 7 липня 2026 року
7 липня, 05:59
Американські війська зникли з Естонії напередодні саміту НАТО
5 липня, 23:30
«Я ніколи не здаюся». 107-річна американка поділилася незвичним секретом довголіття
4 липня, 13:46
В Україні місцями дощитиме: погода на 3 липня 2026
3 липня, 05:59
В Україні спека, місцями дощитиме: погода на 2 липня 2026
2 липня, 05:59

Прес-релізи

Топи ринку визначили головні орієнтири для маркетингу
Топи ринку визначили головні орієнтири для маркетингу
5 червня, 22:40
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2026, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

«Спецпроєкт» – маркування для редакційних проєктів, які не є спонсорованими. «Партнерський проєкт» – маркування для матеріалів, що створюються в партнерстві з замовником. «Новини компаній» – маркування для матеріалів, створених на основі повідомлень, підготовлених самими компаніями, за зміст яких редакція відповідальності не несе. «Реклама», «пресрелізи», «promo», «pr», «благодійність», «соціальна ініціатива», «соціальна реклама» – маркування матеріалів, які публікуються переважно на правах реклами. Відповідальність за точність і зміст реклами несе рекламодавець. Редакція «Главкома» може не поділяти думку авторів рубрики «Думки вголос».

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua