Польські спецслужби зірвали проросійську операцію серед українських біженців

Підозрювані за російські гроші вербували учасників протестів і демонстрацій

Польські спецслужби викрили та припинили діяльність групи, яку підозрюють в організації проросійських акцій впливу серед українських біженців. Фігурантів справи після затримання депортували з країни. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на заяву міністра-координатора спецслужб Польщі Томаша Семоняка.

За інформацією польських спецслужб, із осені 2025 року затримані вербували учасників протестів і демонстрацій серед українських біженців, які перебувають на території Польщі. Слідство встановило, що за участь у таких акціях людям пропонували грошову винагороду, а фінансування надходило з Росії.

За попередньою версією слідства, метою діяльності організаторів був політичний вплив на середовище українських біженців у Польщі та проведення проросійських акцій.

Після затримання всіх фігурантів справи депортували з Польщі. Водночас польська сторона не уточнила кількість видворених осіб та не повідомила інших деталей розслідування.

Міністр-координатор спецслужб Томаш Семоняк наголосив, що йдеться про діяльність, спрямовану на реалізацію російського впливу через організацію протестної активності серед українців, які знайшли прихисток у Польщі після початку повномасштабної війни.

Нагадаємо, Росія систематично використовує освітні, культурні, молодіжні та спортивні заходи на тимчасово окупованих територіях України як елемент інформаційно-пропагандистської політики.

За даними ЦПД, через школи, молодіжні організації, патріотичні акції та масові заходи окупаційна адміністрація намагається нав'язати українським дітям і підліткам російську ідентичність, легітимізувати окупацію та інтегрувати захоплені території у російський інформаційний простір. Центр протидії дезінформації регулярно попереджає про такі кампанії, закликаючи критично ставитися до подібних ініціатив Кремля.