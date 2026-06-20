Зеленський попередив про новий масований удар РФ

«Росіяни не зупиняють війну, хоча всі пропозиції щодо цього – реальні формати, можливості – усе вже давно у них на столі», – сказав президент

Президент Володимир Зеленський закликав українців сьогодні вночі і найближчим часом особливо уважно ставитися до повітряних тривог. Як інформує «Главком», про це глава держави сказав у своєму відеозверненні ввечері 20 червня.

Зеленський попередив, що росіяни підготувалися до масованого удару.

«Сьогодні вночі та найближчим часом треба особливо уважно ставитись до повітряних тривог: росіяни підготувались до масованого удару. Будь ласка, бережіть себе.

Росіяни не зупиняють війну, хоча всі пропозиції щодо цього – реальні формати, можливості – усе вже давно у них на столі і Путін має зробити вибір на користь дипломатії та нормального миру. Наша пропозиція зустрічі – пропозиція Путіну – прямої і чесної розмови у форматі Україна – Росія за підтримки партнерів – наша пропозиція залишається в силі. І це важливо, щоб війна все ж таки була закінчена миром», – сказав президент.

Нагадаємо, посеред дня 20 червня РФ атакувала Київську область безпілотниками. У Бориспільському районі сталися влучання. Чоловіка 40 років із отруєнням продуктами горіння було госпіталізовано до місцевої лікарні.

Також трьох жителів області було поранено у Вишгородському районі. Характер травм у постраждалих досить серйозний. Так, чоловік отримав опіки рук та ніг, а також осколковий перелом ноги. У однієї з жінок діагностовано осколкові поранення рук та обличчя, забої стегна й гомілки. Ще одна жінка зазнала контузії.

Напередодні, 15 червня, Росія атакувала Україну. Найбільшого удару зазнав Київ. Окрім великої кількості пошкоджених будинків було влучання у Києво-Печерську Лавру. Унаслідок прямого влучання на території об'єкта всесвітньої спадщини ЮНЕСКО виникла масштабна пожежа – загорівся дах Успенського собору, пошкодження суттєві. Святині та богослужбові предмети з лаври встигли евакуювати.

Як повідомлялося, інформаційно-просвітницький відділ Української православної церкви оприлюднив офіційну заяву про нічне влучання в Успенський собор Києво-Печерської лаври. У тексті релігійна організація обмежилася лише сухою констатацією руйнувань, повністю уникнувши засудження дій країни-агресорки РФ.

До того ж Свириденко заявила, що Успенський собор Києво-Печерської лаври, пошкоджений внаслідок атаки РФ у ніч на 15 червня, буде відновлено.

Зауважимо, у столиці після ліквідації першочергових наслідків нещодавнього ворожого обстрілу відновила роботу Церква Спаса на Берестові. Храм, що входить до складу Національного заповідника «Києво-Печерська лавра», відкритий для відвідувачів від 17 червня.