В Угорщині закрили ЗМІ, що поливали брудом Україну при Орбані

Петер Мадяр за один день розвалив медіаімперію, на яку Орбан витратив мільярди

В Угорщині відбулися безпрецедентні зміни у сфері державних медіа - низка державних ЗМІ попросила вибачення за брехню та оголосила про призупинення роботи. Як пише «Главком» з посиланням на Telex, у вівторок, 7 липня, в країні раптово та радикально призупинили роботу провідні державні медіа, які протягом багатьох років слугували головним пропагандистським рупором уряду Віктора Орбана та систематично поширювали антиукраїнські й проросійські наративи.

Новий прем’єр-міністр Угорщини Петер Мадяр, який раніше чітко озвучував намір повернути країну до демократичних європейських стандартів і припинити системне цькування України в медіа, назвав цей день переломним моментом в історії держави.

«Сьогодні завершилися пропагандистські трансляції на державних медіаплатформах. Вони брехали вночі, брехали вдень, брехали на всіх хвилях. Тепер цьому кінець» , – емоційно заявив Петер Мадяр.

Держтелеканал M1 заявив, що роками вводив суспільство в оману

Одним з перших вибачився за брехню телеканал М1.

«ЗМІ, які працюють для суспільства, не можуть брехати», - таке повідомлення з’явилось в ефірі.

Керівництво мовника відкрито визнало, що медіа, які фінансуються з кишень платників податків, не мають права спотворювати секторальну дійсність.

«Суспільні ЗМІ зараз проходять трансформацію, щоб і надалі залишатися незалежними та надійними. Висвітлення новин тимчасово призупинено. Слідкуйте за новинами» , – йшлося в офіційній заяві на екрані.

Згодом канал частково відновив ефір, але виключно в розважальному форматі – там тепер транслюють фільми, а будь-які випуски новин повністю вирізали з сітки мовлення. Нову інформаційну службу обіцяють створити з нуля.

Припинили роботу й інші державні інформаційні ресурси

Зміни торкнулися не лише телебачення. Так, одночасно з призупиненням мовлення М1 «лягли» й інші ключові елементи пропагандистської машини:

сайт Hirado.hu – головний інформаційний портал країни перестав працювати, на головній сторінці розмістили те саме вибачення перед угорським народом.

державне Kossuth Radio – радіостанція, яка була відома тим, що кожної п'ятниці Віктор Орбан приходив туди на компліментарні, заздалегідь підготовлені «інтерв'ю», наразі повністю відмовилася від розмовних програм і транслює лише музичний контент.

Як Орбан будував свою медіаімперію

Те, що сьогодні демонтує новий уряд, створювалося режимом Орбана роками з єдиною метою – утримання влади та маніпулювання суспільною думкою.

Так, ще у 2011 році партія Орбана створила гігантський фонд MTVA (Médiaszolgáltatás-támogató és Vagyonkezelő Alap). Ця структура монополізувала весь державний інформаційний простір, об'єднавши під одним дахом:

8 державних телеканалів (включаючи M1–M5 та Duna);

7 радіостанцій (на чолі з Kossuth Radio);

мережу вебпорталів;

головну інформаційну агенцію країни MTI, яка стала єдиним та безальтернативним першоджерелом "офіційних" новин.

Щоб змусити журналістів закривати очі на цензуру та тотальну відсутність свободи слова, уряд купував їхню лояльність астрономічними бюджетами. Якщо у 2017 році на утримання холдингу MTVA виділяли близько 80 мільярдів форинтів (понад 258 мільйонів євро), то у виборчий 2022 рік фінансування роздули до неймовірних 132 мільярдів форинтів (майже 314 мільйонів євро).

Формально цей медіахолдинг називався "незалежним та суспільним", проте де-факто він відпрацьовував суто замовлення чиновників, продукуючи виключно вихваляння уряду та брудні маніпуляції проти України та ЄС.

Попереду – масштабна реформа

Ще до приходу до влади Петер Мадяр заявляв, що має намір повністю реформувати систему державних медіа, забезпечивши їхню редакційну незалежність і свободу слова. Тепер уряд розпочав реалізацію цієї обіцянки.

У найближчий час в Угорщині планують сформувати нову службу новин, після чого інформаційне мовлення державних ЗМІ поступово відновиться вже за новими принципами.

Міжнародні експерти вже назвали події 7 липня одними з наймасштабніших змін в угорському медіапросторі за останні десятиліття, адже вперше державні мовники публічно визнали втрату довіри та оголосили про відмову від моделі роботи, яка роками асоціювалася з політичною пропагандою.

Що це означає для України

Для України руйнація орбанівського медіахолдингу – це потужний позитивний сигнал. Роками державні медіа Угорщини підхоплювали російські фейки, блокували європейські ініціативи допомоги Києву у своїх репортажах та налаштовували пересічних угорців проти українського народу.

Нагадаємо, у розпорядженні журналістів Politico опинилися матеріали, які свідчать, що угорські спецслужби могли використовувати дипломатичне представництво в Брюсселі для шпигунської діяльності проти посадовців Євросоюзу За даними розслідування, агенти намагалися вербувати співробітників європейських інституцій, прикриваючись дипломатичним статусом, а найбільш активною ця діяльність була у 2015 році.