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Воєнний аналітик назвав авторів стратегії ударів по російських цілях у тилу

Дарія Демяник
glavcom.ua
Дарія Демяник
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Воєнний аналітик назвав авторів стратегії ударів по російських цілях у тилу
Коваленко розкрив, хто стоїть за стратегією атак на Росію
фото: скриншот з відео

Коваленко: Нинішня стратегія є результатом спільної роботи різних структур та керівників держави

Керівник Офісу президента України Кирило Буданов є одним із тих, хто формує стратегію української кампанії ударів по Росії. Таку думку висловив воєнний аналітик Олександр Коваленко в інтерв'ю EUobserver.

За словами Коваленка, нинішня стратегія є результатом спільної роботи керівництва держави, військового командування та силових структур.

«Це колективні зусилля. Зокрема Кирила Буданова, Михайла Федорова, а також Роберта Бровді «Мадяра», командувача Військ безпілотних систем. Важливими є також дії керівництва Генерального штабу, розвідувальних служб та представників усіх українських силових структур», – зазначив аналітик.

Він наголосив, що така взаємодія дала змогу виробити ефективний підхід до виснаження Росії як на фронті, так і через удари по її тиловій інфраструктурі.

«Тому йдеться про колективну роботу багатьох людей у формуванні правильної стратегії виснаження Росії не лише на полі бою, а й у тилу. І ми бачимо, що ця стратегія працює», – наголосив аналітик.

За словами експерта, Україна зосереджує удари на нафтопереробній галузі РФ, підприємствах військово-промислового комплексу, хімічній промисловості та науково-дослідних установах, де створюють нові види озброєння і військові технології.

Раніше Кирило Буданов заявив, що удари українських дронів по території Росії вже мають не лише військовий, а й психологічний ефект. За його словами, російське суспільство не було готове до того, що війна відчуватиметься і в глибокому тилу, тому атаки стали для багатьох росіян справжнім шоком.

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Теги: війна військові озброєння росія вибух

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