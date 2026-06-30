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Україна і США узгодили подальшу оборонну співпрацю

Єгор Голівець
glavcom.ua
Єгор Голівець
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Україна і США узгодили подальшу оборонну співпрацю
Паліса зустрівся із новим військовим аташе США
фото: Павло Паліса/Telegram

Павло Паліса зустрівся з новим військовим аташе США та обговорив потреби Сил оборони й подальшу взаємодію між країнами

Заступник керівника Офісу президента Павло Паліса провів зустріч із новим військовим аташе США в Україні, бригадним генералом Алленом Пеппером. Під час переговорів сторони обговорили безпекову ситуацію, актуальні потреби Сил оборони України та подальшу координацію співпраці. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на допис Паліси.

Під час зустрічі українська сторона також подякувала попередньому військовому аташе США, бригадному генералу Бреду Ніколсону, за співпрацю та підтримку України.

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фото: Павло Паліса/Telegram

«Познайомилися з військовим аташе США, бригадним генералом Алленом Пеппером. Дякуємо бригадному генералу Бреду Ніколсону за роки плідної співпраці, відкритий діалог та підтримку України», – зазначив Паліса.

За його словами, ключовими темами переговорів стали ситуація у сфері безпеки, потреби українських військових та подальший розвиток двосторонньої взаємодії.

«Обговорили безпекову ситуацію, актуальні потреби Сил оборони України та подальшу координацію співпраці», – повідомив заступник керівника Офісу президента.

Паліса також наголосив, що співпраця зі Сполученими Штатами має стратегічне значення для України. «Партнерство зі Сполученими Штатами залишається одним із ключових елементів посилення обороноздатності України», – підкреслив він.

Нагадаємо, раніше президент Володимир Зеленський заявив, що забезпечення України сучасними системами протиповітряної оборони та ракетами до них залишається головним пріоритетом міжнародної роботи. За його словами, Україна продовжує взаємодію зі США та європейськими партнерами для реалізації домовленостей у сфері ППО.

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Теги: США війна Україна Павло Паліса

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