Держдеп США прокоментував участь Росії в другому Саміті миру

15-16 червня у Швейцарії відбувся Глобальний саміт миру, в якому взяли участь близько половини країн світу

За словами речника Державного департаменту, Україна сама вирішує, коли, як і в якій формі розпочати дипломатичні переговори

Сполучені Штати Америки підтримають рішення України залучити Росію до проведення другого Саміту миру, якщо участь представників РФ ініціює українська сторона. Про це заявив речник Державного департаменту США Метью Міллер.

Американський чиновник відповів на запитання журналістів, чи заохочували офіційні особи США українського президента Володимира Зеленського під час його візиту у Штати про потенціальний другий мирний саміт із запрошенням на нього Росії.

«Це те, що ми з ними обговорювали. Але, як ми вже говорили раніше, будь-які рішення щодо дипломатичних переговорів - це рішення, які має приймати Україна, а не Сполучені Штати, не будь-яка інша країна, яка не є стороною конфлікту», – сказав представник Держдепу.

Посадовець додав, що Україна, яка є жертвою широкомасштабної військової агресії з боку РФ сама вирішує, коли, як і в якій формі розпочати дипломатичні переговори.

За словами Міллера, влада США як партнер України, «підтримає її, якщо вона вибере цей шлях».

«Ми завжди чітко пояснювали це. І я зауважу – і це стосується того, як Кремль відповів, принаймні спочатку, на ті заяви з боку України – ми завжди підтримували дипломатію, коли Україна готова, але ніколи не було ясно, що Кремль готовий до реальної дипломатії», – зауважив представник Держдепу.

Речник додав, що США продовжуватимуть підтримувати Україну, і «якщо і коли вони вважатимуть подальші дипломатичні кроки з Росією доречними, ми підтримаємо їх у цьому рішенні».

«Ми завжди вважали, що рішення щодо дипломатії навколо цього конфлікту повинні прийматися Україною, де Україна є «за кермом». І тому, коли вони – якщо вони хочуть запросити Росію на той саміт, звичайно, ми це підтримуємо», – сказав посадовець.

Нагадаємо, Глобальний саміт миру пройшов 15-16 червня на швейцарському курорті Бюргеншток. На ньому обговорювалась ядерна безпека, продовольча безпека та гуманітарний вимір – обмін полоненими та повернення викрадених українських дітей.

Як повідомлялося, президент Володимир Зеленський поставив завдання, щоб у листопаді був повністю готовий план для другого Саміту миру, на якому мають бути представники Росії.

До слова, відсутність представників Росії на другому саміті миру, проведення якого анонсував президент України Володимир Зеленський до кінця цього року, не стане перешкодою для реалізації української формули миру, а державу-агресорку буде поставлено перед фактом.