Удар по аеродрому стратегічної авіації РФ «Оленья». Це дійсно неймовірна подія

«Следственный комитет РФ» іноді краще за будь-яке наше джерело розповідає про результати бойової роботи наших далекобійних дронів

По нальоту наших БПЛА на аеродром стратегічної авіації РФ «Оленья», котрий аж за 1800 км від України

Це настільки неймовірна подія, що тут так і проситься визначення від Арнольда Тойнбі про те, що «історія є результатом прояву Божої волі».

В нашому випадку «історія як Божа воля» проявилась так:

«глас народа» питав, чи невже ми не можемо дістати нашими дронами і по аеродромам російських «Ту», наприклад по тій же «Оленьї», як уже цілили по НПЗ;

експерти (зокрема, і я) відповідали, що це не є можливим;

а спеціально навчені люди доброї волі робили усе, щоб подолати об’єктивні перепони та дістати ворога навіть в районі Кольського півострова, де до Норвегії рукою подати.

В даному випадку вже навіть і нема особливого значення, що саме вдалось спалити під час цього удару. Головне, що росіян вдалось дістати аж настільки глибоко у їх тилу.

З іншої сторони, «Следственный комитет РФ» іноді краще за будь-яке наше джерело розповідає про результати бойової роботи наших далекобійних дронів.

Наприклад, по епізодам грудня 2022 року, коли наші конвертовані Ту-141 «Стриж» долітали до аеродромів «Дягилево» та «Енгельс» наші офіційні оцінки звучали про пошкодження одного Ту-95МС та одного Ту-22М3, а от самі рашисти за півроку потому заявили, що там було пошкоджено аж 8 бомбардувальників стратегічної авіації РФ.

То може і на цей раз з лагом за півроку росіяни потім і розкажуть, що їм в цьому епізоді побили наші «Бобри».

Формат «війни на виснаження» передбачає, що потенціал ворога знищується та знижується за принципом «вода камінь точить».

Сьогодні тут слово було саме за далекобійними дронами Сил оборони України.