Головна Думки вголос Іван Киричевський
search button user button menu button
Іван Киричевський Журналіст, незалежний експерт

Удар по аеродрому стратегічної авіації РФ «Оленья». Це дійсно неймовірна подія

glavcom.ua
telegram social img facebook social img
Українські безпілотники продовжують завдавати удари по території РФ
ілюстративне фото

«Следственный комитет РФ» іноді краще за будь-яке наше джерело розповідає про результати бойової роботи наших далекобійних дронів

По нальоту наших БПЛА на аеродром стратегічної авіації РФ «Оленья», котрий аж за 1800 км від України

Це настільки неймовірна подія, що тут так і проситься визначення від Арнольда Тойнбі про те, що «історія є результатом прояву Божої волі».

В нашому випадку «історія як Божа воля» проявилась так:

  • «глас народа» питав, чи невже ми не можемо дістати нашими дронами і по аеродромам російських «Ту», наприклад по тій же «Оленьї», як уже цілили по НПЗ;
  • експерти (зокрема, і я) відповідали, що це не є можливим;
  • а спеціально навчені люди доброї волі робили усе, щоб подолати об’єктивні перепони та дістати ворога навіть в районі Кольського півострова, де до Норвегії рукою подати.

В даному випадку вже навіть і нема особливого значення, що саме вдалось спалити під час цього удару. Головне, що росіян вдалось дістати аж настільки глибоко у їх тилу.

З іншої сторони, «Следственный комитет РФ» іноді краще за будь-яке наше джерело розповідає про результати бойової роботи наших далекобійних дронів.

Наприклад, по епізодам грудня 2022 року, коли наші конвертовані Ту-141 «Стриж» долітали до аеродромів «Дягилево» та «Енгельс» наші офіційні оцінки звучали про пошкодження одного Ту-95МС та одного Ту-22М3, а от самі рашисти за півроку потому заявили, що там було пошкоджено аж 8 бомбардувальників стратегічної авіації РФ.

То може і на цей раз з лагом за півроку росіяни потім і розкажуть, що їм в цьому епізоді побили наші «Бобри».

Формат «війни на виснаження» передбачає, що потенціал ворога знищується та знижується за принципом «вода камінь точить».

Сьогодні тут слово було саме за далекобійними дронами Сил оборони України.

Читайте також:
Джерело
Думки авторів рубрики «Думки вголос» не завжди збігаються з позицією редакції «Главкома». Відповідальність за матеріали в розділі «Думки вголос» несуть автори текстів
Теги: аеродром росіяни безпілотник

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Під ударом росіян опинився центр міста Глухів
Обстріл Глухова: рятувальники показали відео наслідків атаки РФ
Сьогодні, 10:07
Едуард Дьяконов брав участь у захопленні Маріуполя та вбивстві мирних людей
У Маріуполі встановили пам’ятник окупанту (фото)
26 липня, 15:39
За два роки пандемії на розширення цвинтарів росіяни витратили вдвічі менше, ніж за два роки війни
Росія втричі збільшила витрати на розширення кладовищ
21 липня, 08:42
Силам оборони вдалось уразити усі 16 «Шахедів» та дві керовані авіаційні ракети Х-59
Повітряні сили відзвітували про знищені цілі росіян
18 липня, 09:06
Нідерланди забезпечать Україну дронами
Нідерланди куплять мільйон ударних дронів для України
11 липня, 08:43
Окупанти атакували Одещину
В Одесі прогриміла серія вибухів
10 липня, 04:59
Володимир Зеленський та Дональд Туск домовилися про створення «українського легіону» – підготовку особового складу Сил безпеки і оборони України на території Польщі
Україна та Польща уклали безпекову угоду: що передбачає документ
8 липня, 15:42
БпЛА «Ланцет» було збито в Донецькій області
Прикордонники збили безпілотник «Ланцет» на околицях Торецька (фото)
4 липня, 18:00
В Україні створюється і вже використовується зброя майбутнього
Зброя майбутнього: Україна розпочинає еру роботів-убивць – NYT
3 липня, 02:25

Іван Киричевський

Удар по аеродрому стратегічної авіації РФ «Оленья». Це дійсно неймовірна подія
Удар по аеродрому стратегічної авіації РФ «Оленья». Це дійсно неймовірна подія
Повітряна небезпека. Як ми дізнаємось про зліт російських літаків
Повітряна небезпека. Як ми дізнаємось про зліт російських літаків
Про можливі пуски ракет «Калибр» з Каспійського моря
Про можливі пуски ракет «Калибр» з Каспійського моря
Винищувачі для України. Чому Україна так і не отримала шведські Gripen?
Винищувачі для України. Чому Україна так і не отримала шведські Gripen?
Що приховує Міноборони РФ щодо трагедії у Києві
Що приховує Міноборони РФ щодо трагедії у Києві
Як відсутність західної зброї впливає на хід війни в Україні
Як відсутність західної зброї впливає на хід війни в Україні

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
25K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 28 липня: ситуація на фронті
17K
Велика релігійна громада на Вінниччині переходить в Українську церкву (фото)
7765
Карта повітряних тривог України онлайн: де є загроза станом на зараз
6060
Міноборони пояснило, кого найпершими покличуть до війська після оновлення даних
5092
Умань попрощалася з колишнім мером, який загинув на фронті
4145
Майор утік із військової частини, бо довго не був у відпустці: чи покарали його

Новини

Тревел-експертка назвала найдешевші міста Європи для подорожей у 2024 році
Сьогодні, 05:40
Велика релігійна громада на Вінниччині переходить в Українську церкву (фото)
Вчора, 20:52
Майбутні офіцери СБУ побачили, що таке журналістика «на межі» (фото)
Вчора, 07:00
ДТЕК оновив графіки відключень у Києві для рівномірного навантаження на енергосистему
26 липня, 18:16
В ЄС відреагували на заклик зупинити російські метали та металургійних олігархів
25 липня, 14:55
Відключення світла: «Укренерго» змінило час знеструмлень низки областей
23 липня, 15:57

Прес-релізи

Нові ідеї на українському ринку праці. У Києві пройшов головний кадровий форум
Нові ідеї на українському ринку праці. У Києві пройшов головний кадровий форум
19 липня, 16:09
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2024, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua