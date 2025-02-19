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РФ має суттєві просування в районі Андріївки – DeepState

Наталія Порощук
glavcom.ua
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РФ має суттєві просування в районі Андріївки – DeepState
Аналітики зауважують, що ворог зайняв село Дачне, яке йде наступним після Курахового
мапа: DeepState

Ворог почав застосовувати свої накопичення у Донецькій області

Ворог мав суттєві просування в районі Андріївки Донецької області. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на аналітиків ресурсу DeepState.

Аналітики зауважують, що російська армія певний час здійснювала накопичення в районі Зеленівки та Сухих Ялів. Однак, за даними DeepState, тепер вони почали застосовувати свої накопичення, окупувавши населений пункт Зеленівка і розвивають свій успіх на Улакли, зайнявши південну частину села. 

«Ворог вийшов на південно-східні околиці села Костянтинопіль і проводить закріплення. Про масштабні штурмові дії на Улакли та Костянтинопіль ми писали ще 16 лютого і по цей день вони не припиняються», – йдеться у повідомленні.

Як зауважують аналітики, паралельно з цим противник повністю зайняв село Дачне, яке йде наступним після Курахового:

«Довгий час там перебували бійці Сил Оборони, а просування в сторону Улаклів і Костянтинополя ставило під загрозу їх перебування там. Уточнюється інформація про перебування когось між Удачним та Зеленівкою. Одночасно з цим кацапи поступово поглинають Андріївку, яка є основною ціллю в даному районі».

Наразі, за даними DeepState, ворог докладає зусиль, щоб «вирівняти ЛБЗ, окупувавши населені пункти Андріївка, Улакли, Костянтинопіль, Розлив».

«Подальший рух ворога покаже наступні цілі, які він перед собою поставить», – наголосили аналітики.

Раніше російська армія окупувала село Срібне у Донецькій області, а також просунулася біля Дачного, Новосілки, Фиголівки та в Улаклах.

Нагадаємо, що інформація російського диктатора Володимира Путін про широкомасштабний наступ окупантів з Курської області не відповідає дійсності. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на керівника Центру протидії дезінформації Андрія Коваленка.

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Теги: війна Авдіївка Донеччина окупанти окупація росія росіяни Україна ЗСУ

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