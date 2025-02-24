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Генштаб підтвердив ураження Рязанського нафтопереробного заводу

Ростислав Вонс
glavcom.ua
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Генштаб підтвердив ураження Рязанського нафтопереробного заводу
Після атаки українських воїнів на об'єкті сталася пожежа
фото: Facebook/Генштаб

Сили оборони не вперше атакують Рязанський нафтопереробний завод

Генеральний штаб ЗСУ підтвердив, що Сили оборони вдарили по нафтопереробному заводі у Рязанській області. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на заяву Генштабу.

Зазначається, що підрозділи Сил безпілотних систем та Головного управління розвідки у ніч на 24 лютого 2025 року завдали ураження по Рязанському нафтопереробному заводу. Він залучений у забезпеченні окупаційної армії Російської Федерації.

Відомо про щонайменше п’ять вибухів в районі цілі. Попередньо, виникла пожежа в районі установки первинної переробки нафти Елоу АТ-6. Результати ураження уточнюються.

«Окрім того, вчора, підрозділи Сил безпілотних систем Збройних Сил України уразили нафтобазу – зафіксовано пожежу в районі ФДКУ комбінат «8 марта» у Тульській області», – йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, у ніч проти 24 лютого дрони атакували Рязанську область. БпЛА атакували Рязанський НПЗ втретє з початку року. Рязанський нафтопереробний завод входить в четвірку найбільших НПЗ Російської Федерації. Підприємство, зокрема, виробляє дизельне пальне та реактивне паливо ТС-1.

До слова, у січні Рязанський нафтопереробний завод призупинив роботу після атак українських дронів.

Як відомо, нещодавно у Росії після атаки БпЛА спалахнув Саратовський нафтопереробний завод.

Теги: війна завод нафта росія Генштаб безпілотник

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