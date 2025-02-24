Генштаб підтвердив ураження Рязанського нафтопереробного заводу

Після атаки українських воїнів на об'єкті сталася пожежа

Сили оборони не вперше атакують Рязанський нафтопереробний завод

Генеральний штаб ЗСУ підтвердив, що Сили оборони вдарили по нафтопереробному заводі у Рязанській області. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на заяву Генштабу.

Зазначається, що підрозділи Сил безпілотних систем та Головного управління розвідки у ніч на 24 лютого 2025 року завдали ураження по Рязанському нафтопереробному заводу. Він залучений у забезпеченні окупаційної армії Російської Федерації.

Відомо про щонайменше п’ять вибухів в районі цілі. Попередньо, виникла пожежа в районі установки первинної переробки нафти Елоу АТ-6. Результати ураження уточнюються.

«Окрім того, вчора, підрозділи Сил безпілотних систем Збройних Сил України уразили нафтобазу – зафіксовано пожежу в районі ФДКУ комбінат «8 марта» у Тульській області», – йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, у ніч проти 24 лютого дрони атакували Рязанську область. БпЛА атакували Рязанський НПЗ втретє з початку року. Рязанський нафтопереробний завод входить в четвірку найбільших НПЗ Російської Федерації. Підприємство, зокрема, виробляє дизельне пальне та реактивне паливо ТС-1.

До слова, у січні Рязанський нафтопереробний завод призупинив роботу після атак українських дронів.

Як відомо, нещодавно у Росії після атаки БпЛА спалахнув Саратовський нафтопереробний завод.