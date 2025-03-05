Заволодіння землею на 3 млн грн. У Києві викрито шахрайську схему держреєстратора

Привласнену землю держреєстраторка переписала на свою матір

У Києві перед судом постануть державний реєстратор та її матір, які шахрайським шляхом заволоділи землею вартістю понад 3 млн гривень. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на пресслужбу Київської міської прокуратури.

Як встановили слідчі, державний реєстратор однієї з селищних рад Київщини вирішила незаконно переоформити земельні ділянки, які перебувають у користуванні громадської організації, проте належать територіальній громаді Києва, на членів своєї родини. Власницею цієї землі мала стати матір держреєстраторки.

Слідчі виявили, що жінки використали підроблений договір іпотеки, згідно з яким ділянки переходили у власність матері реєстраторки, оскільки боржники начебто не могли повернути їй позичені гроші.

«Зареєструвавши право власності на ділянки на свою матір, згодом, через заборону законодавства вчиняти дії стосовно родичів, цей запис реєстратор скасувала», – йдеться у повідомленні.

Після цього, як зазначили у прокуратурі, з метою привласнення ділянок жінка почала використовувати іншу схему – підроблене рішення суду про визнання за підставною особою права власності на ці ділянки. Після цього підставна особа надала довіреність матері реєстраторки на розпорядження землею.

«Маючи довіреність, бабуся «продала» чотири земельні ділянки своїй онучці. Вартість землі, що насправді є власністю столичної громади, становить понад 3 млн грн», – повідомили у прокуратурі.

Голосіївська окружна прокуратура міста Києва скерувала до суду обвинувальний акт стосовно державного реєстратора, яка шляхом шахрайства та зловживання службовим становищем незаконно привласнила земельні ділянки, що перебувають у комунальній власності (ч. 5 ст. 190, ч. 3 ст. 362, ч. 3 ст. 365-2 КК України). За пособництво шахрайству судитимуть також матір жінки (ч. 5 ст. 27 ч. 5 ст. 190 КК України).

Нагадаємо, Дарницька окружна прокуратура міста Києва звернулася з позовом, в якому просить скасувати реєстрацію права власності на неіснуючий житловий будинок, скасувати реєстрацію земельної ділянки, а також повернути її територіальній громаді міста Києва. У прокуратурі зазначили, що мова йде про ділянку площею 0,1 га по вул. Березневій у Дарницькому районі столиці в межах прибережної захисної смуги ландшафтного заказника місцевого значення озера «Заплавне». У ході досудового розслідування кримінального провадження встановлено, що у 2015 році було здійснено протиправну реєстрацію права власності на неіснуючий житловий будинок.

Раніше голова Київської міської військової адміністрації Тимур Ткаченко заявив, що бере під особистий контроль питання інвентаризації столичної землі, щоб запобігти так званим «туалетним схемам». Про це він повідомив у Telegram, де опублікував відео, записане поруч з контейнерами на станції метро «Почайна». За словами Ткаченка, «туалетна схема» передбачає реєстрацію неіснуючої нерухомості, завдяки якій реєструється право власності на землю, де вона розташована. Голова Київської міської військової адміністрації заявив, що терміново звернеться до Міністерства юстиції з переліком таких об’єктів «задля ретельної перевірки та скасування незаконних реєстраційних дій та притягнення реєстраторів до відповідальності, щоб запобігти реалізації туалетних схем».

До слова, за позовом Голосіївської окружної прокуратури м. Києва суд витребував приміщення в центрі Києва у незаконного власника. Про це повідомила пресслужба Київської міської прокуратури. Так, фізична особа незаконно оформила право власності на це нежитлове приміщення – частину підвалу житлового будинку (гуртожитку) площею 495,3 квадратних метрів на вул. Предславинській. Право власності оформлене на підставі інвестиційного договору, яким передбачалось, що інвестор проводить ремонт підвалу та благоустрій навколишньої території, а згодом отримує його у власність. Вказаний інвестиційний договір державним підприємством, що є балансоутримувачем приміщення, не укладався.