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Віктор Трегубов Журналіст

Навіщо українську армію перетворюють на виправну колонію?

glavcom.ua
Служба в армії має бути честю, а не покаранням
фото з відкритих джерел

Задача ЗСУ – не перевиховувати поганих хлопців, а звільняти окуповану територію України

В ЗСУ немає штатної посади «копач окопів» або «довбень, що проштрафився».

В ЗСУ немає стройбатів та штрафбатів. А також немає загрядотрядів.

В ЗСУ немає особливого місця для сцикунів чи хуліганів.

ЗСУ не є і не може бути аналогом виправної колонії. Задача ЗСУ – не перевиховувати поганих хлопців, а звільняти окуповану територію України.

Посилаючи в ЗСУ гопоту, борзоту та любителів Лепса, ви тупо підставляєте вояків та принижуєте добровольців. Це огидно, це ницо, це просто небезпечно – як для них, так і для тих, кому з ними служити та кому ними командувати.

Я вже втомився це повторювати, але треба. Припиніть. Вишкребіть це сталінське лайно про покарання окопом зі своїх мозгів. Майте хоча б крапельку розуму та повагу до ЗСУ.

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Джерело
Думки авторів рубрики «Думки вголос» не завжди збігаються з позицією редакції «Главкома». Відповідальність за матеріали в розділі «Думки вголос» несуть автори текстів
Теги: ЗСУ армія повістка

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