Навіщо українську армію перетворюють на виправну колонію?
Задача ЗСУ – не перевиховувати поганих хлопців, а звільняти окуповану територію України
В ЗСУ немає штатної посади «копач окопів» або «довбень, що проштрафився».
В ЗСУ немає стройбатів та штрафбатів. А також немає загрядотрядів.
В ЗСУ немає особливого місця для сцикунів чи хуліганів.
ЗСУ не є і не може бути аналогом виправної колонії. Задача ЗСУ – не перевиховувати поганих хлопців, а звільняти окуповану територію України.
Посилаючи в ЗСУ гопоту, борзоту та любителів Лепса, ви тупо підставляєте вояків та принижуєте добровольців. Це огидно, це ницо, це просто небезпечно – як для них, так і для тих, кому з ними служити та кому ними командувати.
Я вже втомився це повторювати, але треба. Припиніть. Вишкребіть це сталінське лайно про покарання окопом зі своїх мозгів. Майте хоча б крапельку розуму та повагу до ЗСУ.
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