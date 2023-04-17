У Польщі вручатимуть повістки та працюватимуть медкомісії: чи варто хвилюватись українцям

Міноборони Польщі хоче перевірити, хто придатний до військової служби і може стати військовим

Українські дипустанови за кордоном повинні вести військовий облік чоловіків

Після Великодня, 17 квітня, у Польщі розпочнеться набір на військову службу, який триватиме до 21 липня. Про це повідомляє видання Ukrayina.pl.

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Міноборони Польщі хоче перевірити, хто придатний до військової служби і може стати військовим.

Повістки отримають:

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солдати запасу;

особи, які мають відношення до військової служби (пройшли військову службу або навчання);

представники певних професій.

Відбір здійснюватимуть 390 повітових лікарських комісій. Загалом на медкомісію мають з'явитися 230 тис. поляків. Це будуть не лише 19-річні юнаки, але і хлопці 1999-2003 років народження. Окрім того, повістки можуть отримати і ті, хто у 2021 та 2022 роках були визнані тимчасово непридатними для військової служби.

Повістки також отримають жінки 1999-2004 років народження, які у 2023 навчальному році закінчують вищий навчальний заклад за певними спеціальностями.

Водночас у виданні наголосили, що інформація про вручення повісток українцям у Польщі – фейк.

Зокрема, російські ЗМП інформували, що в польських містах Познань та Тарнув українські чоловіки почали отримувати повістки.

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«Застерігаємо! Відповідно до правил, українські дипустанови за кордоном повинні вести військовий облік чоловіків. Проте вони не мають права на вручення повісток людям, які перебувають на консульському обліку», – прокоментував Центр протидії дезінформації.

Також ЦПД нагадав, що закордонні дипломатичні установи не можуть приймати рішення про депортацію українців. Такі рішення може приймати лише суд іноземної держави.

До слова, Путін затвердив електронні повістки та закрив кордони для ухилянтів.