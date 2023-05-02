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«Бавовна» в Севастополі: з’явилися супутникові знімки

Іванна Гордійчук
glavcom.ua
«Бавовна» в Севастополі: з’явилися супутникові знімки
«Бавовна» в Севастополі 29 квітня
фото з соцмереж

На знімках видно кілька згорілих резервуарів

Супутник Planet Labs зафіксував наслідки від вибуху, який стався в ніч проти 29 квітня на нафтобазі, що розташована між Козачою та Камишовою бухтами тимчасово окупованого Севастополя (АР Крим). Про це повідомляють «Схеми».

На фото можна побачити кілька згорілих резервуарів, де, ймовірно, зберігали нафтопродукти.

«Бавовна» в Севастополі: з’явилися супутникові знімки фото 1
«Бавовна» в Севастополі: з’явилися супутникові знімки фото 2

За версією окупаційної влади Криму, по нафтобазі влучив безпілотник, постраждалих внаслідок вибуху та пожежі немає.

За даними української розвідки, знищені нафтопродукти призначалися для російського Чорноморського флоту.

Нагадаємо, 29 квітня близько 5 години ранку виникла пожежа на нафтобазі у Севастополі. Окупаційна влада заявила, що нафтобазу атакував безпілотник ЗСУ.

Після вибуху на нафтобазі у Севастополі містом почали ширитися панічні думки про нездатність російської ППО захистити власні стратегічні об'єкти, а російські військовослужбовці почали писати рапорти на відпустки у континентальній частині Росії. 

Раніше повідомляли, що в Криму утворилися затори через великий потік машин. Після вибухів з Криму також вилетів російський урядовий борт Ту-204-300.

Заступник голови Меджлісу розповів, як відреагували кримчани.

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Теги: Севастополь Крим ЗСУ окупанти

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