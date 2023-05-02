«Бавовна» в Севастополі: з’явилися супутникові знімки

На знімках видно кілька згорілих резервуарів

Супутник Planet Labs зафіксував наслідки від вибуху, який стався в ніч проти 29 квітня на нафтобазі, що розташована між Козачою та Камишовою бухтами тимчасово окупованого Севастополя (АР Крим). Про це повідомляють «Схеми».

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На фото можна побачити кілька згорілих резервуарів, де, ймовірно, зберігали нафтопродукти.

За версією окупаційної влади Криму, по нафтобазі влучив безпілотник, постраждалих внаслідок вибуху та пожежі немає.

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За даними української розвідки, знищені нафтопродукти призначалися для російського Чорноморського флоту.

Нагадаємо, 29 квітня близько 5 години ранку виникла пожежа на нафтобазі у Севастополі. Окупаційна влада заявила, що нафтобазу атакував безпілотник ЗСУ.

Після вибуху на нафтобазі у Севастополі містом почали ширитися панічні думки про нездатність російської ППО захистити власні стратегічні об'єкти, а російські військовослужбовці почали писати рапорти на відпустки у континентальній частині Росії.

Раніше повідомляли, що в Криму утворилися затори через великий потік машин. Після вибухів з Криму також вилетів російський урядовий борт Ту-204-300.

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Заступник голови Меджлісу розповів, як відреагували кримчани.