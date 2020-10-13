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    Думки вголос

    Опитування 25 жовтня – зловживання владою, які наражають на небезпеку життя та здоров’я громадян

    • Олександр Турчинов

      Секретар Ради національної безпеки і оборони України (2014-2019)

    • Розсилка
    Опитування 25 жовтня – зловживання владою, які наражають на небезпеку життя та здоров’я громадян

    Про ініціативи президента...

    Ініціатива Зеленського щодо проведення додаткового опитування в день голосування 25 жовтня створює не тільки політичний ризик для країни, а що головніше – ризик для життів громадян.

    Подібна ініціатива чинного президента – традиційно небезпечний піар. Пан Зеленський знову намагається нехтувати Конституцією, українським законодавством, маючи бажання «впихнути» на дільниці питання, які не узгоджені ні з ким, які навіть ще ніхто не бачив і не знає.

    В цьому криється декілька небезпек. Перша, не маючи повноважень референдуму, відбувається спроба сфальшувати підтримку капітулянтських ініціатив, про які постійно говорить чинна влада.

    Інша проблема, окрім популізму та чергових обіцянок, які також намагатимуться закамуфлювати в цих питаннях, – наражання на небезпеку громадян. Адже, в розпал пандемії, чим менше перебуватиме людина на дільниці – тим краще і для членів комісії і для громадян.

    Подібні ініціативи президента є зловживанням владою, спробою в порушення виборчого законодавства привернути увагу до правлячої партії, намаганням протягнути капітулянтські ініціативи, створивши додатковий політичний конфлікт, а також наражають на небезпеку життя та здоров’я громадян, які прийдуть на дільниці в день голосування.

    Джерело: блог Олександра Турчинова

    Думки авторів рубрики «Думки вголос» не завжди збігаються з позицією редакції «Главкома». Відповідальність за матеріали в розділі «Думки вголос» несуть автори текстів.
    вибори партії Володимир Зеленський влада
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