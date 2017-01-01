Кремль відмовляється від військових методів. Чого чекати Україні?

Про ситуацію на Донбасі і зміну тактики Кремля

До березневих виборів президента в Росії загострення конфлікту на Донбасі не очікується. Проте для дестабілізації ситуації в Україні Кремль використовуватиме всі вади українського суспільства та інститутів влади. Разом із тим, РФ почне торги щодо окупованого Сходу України, щоб пом'якшити санкції Заходу. Кремлівській клептократії вдалося

Юрій Карін Головний редактор сайту «Інформаційний спротив»

Юрій Карін

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Москва

Про ситуацію на Донбасі і зміну тактики Кремля

До березневих виборів президента в Росії загострення конфлікту на Донбасі не очікується. Проте для дестабілізації ситуації в Україні Кремль використовуватиме всі вади українського суспільства та інститутів влади. Разом із тим, РФ почне торги щодо окупованого Сходу України, щоб пом'якшити санкції Заходу.

Кремлівській клептократії вдалося підійти до етапу своєї легалізації в РФ ще на 6 років із досить сильними позиціями всередині країни. Збройна агресія проти сусідньої держави, політика розпалювання та підтримки збройних конфліктів, створення вогнищ нестабільності на планеті, спонсорування диктаторських режимів, у тому числі зброєю масового ураження і технологіями для його створення, природно, призвели до політичної і економічної ізоляції.

Путіну, звичайно ж, не пробачать десятки тисяч убитих в Сирії та Україні. Усі. За винятком російських громадян, труднощі і біди яких замилювалися картинкою уявної переваги «супердержави». Для них зараз розігрується черговий популістський спектакль із головною метою продовжити президентство відставного підполковника ФСБ.

Від цього фарсу, а також від «кремлівських розкладів», власне, і залежатиме розвиток ситуації на Донбасі. В цьому плані дуже показовою є мімікрія російських спецслужб під »державний переворот» у квазіутворенні в ОРЛО. ФСБ прибирає ставленика Суркова, який накрався далі нікуди (Ігоря Плотницького), а на його місце призначає не «конфліктного» мента-зрадника Корнета, а свою «консерву» Пасічника. При цьому посилює його позиції переведенням із Донецька іншого «феса» на позицію керівника «МДБ «ЛНР».

Окуповані РФ території українського Донбасу опинилися під повним контролем ФСБ. Що може свідчити про відмову від подальшого застосування військових методів у гібридній агресії, принаймні, до 18 березня.

Знаючи методи «контори», можна припускати, що для ОРДЛО це означає продовження розграбування територій під вивіскою Курченка та інших зрадників, погіршення рівня життя місцевого населення і подальше обмеження прав і свобод громадян.

Цілком ймовірно, що наслідком сутичок оточення Путіна в ОРЛО, стане розгойдування теми необхідності проведення «виборів» у так званій ЛНР, з прив'язкою під нібито «конституційну» дату. Ця ідея буде прошиватися червоною ниткою на всіх рівнях переговорних майданчиків.

Намагатимуться легалізувати «вибори» усіма можливими способами, в тому числі, спробують прописати їх у миротворчому сценарії. За реалізацією односторонньої ініціативи Москви обов'язково піде покарання у вигляді посилення санкцій. Будь-то референдум з об'єднання ОРЛО і ОРДО під соусом «реалізації прав народів на самовизначення» або продовження ігрищ у псевдодержавність з необхідністю «виборів» маріонеткового голови.

Тому треба уважно стежити за руками кремлівських шулерів. Нещодавня заява Міністерства нападу РФ про «перемогу» над ІДІЛ у Сирії, »миротворчі» ініціативи по Донбасу і скорочення військових витрат свідчать про вимушене перенесення уваги на внутрішні проблеми. Продовжуючи демонструвати власну неадекватність і махаючи ядерною дубиною, Кремль виторговуватимепом'якшення режиму санкцій або повне їх скасування. Але це не означає, що ми можемо розслабитися.

В Україні і Європі активізуються гібридні методи ведення агресії. Це інформаційні атаки, які так полюбилися, плюс терористична діяльність. Для дестабілізації ситуації будуть використовуватися всі вади українського суспільства та інститутів влади, всі наявні протиріччя. Всі сили російських спецслужб будуть кинуті на розхитування ситуації всередині країни і погіршення відносин України із західними партнерами.

Джерело: Апостроф

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