Головна Думки вголос Валерій Чалий
search button user button menu button
Валерій Чалий Політик, дипломат, громадський і державний діяч

У цій війні потрібні нові рішення – і час діяти зараз

glavcom.ua
google social img telegram social img facebook social img
ПВК можуть стати одним із рішень
фото: depositphotos.com

Необхідно застосовувати додаткові важелі й аргументи

У цій війні потрібні нові рішення, які не дозволили б її затягувати на роки. Очевидно, необхідно позбавити агресора ілюзій можливості подальших захоплень території України без катастрофічних для нього наслідків.

Якщо Україна разом зі США й іншими партнерами хочуть підсилити переговорну позицію, необхідно застосовувати додаткові важелі й аргументи. Одним з них могло бути залучення приватник військових компаній (ПВК), насамперед – американських і британських.

Чому дискусія щодо цього фактично припинилася? Чому лежить «мертвим вантажем» проєкт Закону України про міжнародні оборонні компанії? Чому немає аналізу застосування подібного роду можливостей в поточному моментові війни й пропозицій Кабінету Міністрів саме в цій сфері? Судячи зі свіжих «зимових ініціатив», гроші ж з'явилися.

Ми розуміємо, що використання ПВК – не про пряме залучення до бойових дій, розуміємо, що тут треба чітко все визначити у нормативно-правовій базі і що це, насамперед, бізнес.

Але навряд чи знайде обґрунтоване заперечення те, що швидке створення належних фортифікаційних споруд, логістична підтримка, охорона об’єктів, зокрема тих же родовищ корисних копалин (як там бізнес-угоди зі США?), могли би зменшити навантаження на Сили оборони України і до того ж дати чіткий сигнал російським загарбникам про присутність додаткових інтересів в Україні тих же США чи Великої Британії.

Так. Це навряд чи зараз зупинить агресора від продовження атак на цивільні об’єкти, в тому числі під охороною ПВК, але, як свідчить історія, в подібних ситуаціях наслідки завжди були. Так чи інакше.

Відчувається що британська, а можливо й американська сторона саме зараз можуть розглянути таку пропозицію. Поки «охочі» стануть «рішучими» пройде багато часу, а нам потрібна підтримка та нові рішення вже зараз! Залучення приватних військових кампанії – могло би бути одним з таких додаткових рішень.

Читайте також:

Джерело
Думки авторів рубрики «Думки вголос» не завжди збігаються з позицією редакції «Главкома». Відповідальність за матеріали в розділі «Думки вголос» несуть автори текстів
Теги: Україна війна зброя росія

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Зеленський заявив, що «коаліція охочих» готує план припинення вогню, хоча Путін навряд чи на нього погодиться
«Коаліції охочих». Що може статися після Мадрида?
Вчора, 18:44
Путін грубо наплював на Трампа
У росіян було дві стратегічні задачі. Але щось пішло не так
25 жовтня, 21:41
Адвокати виявилися найбільш підготовленими до лобістської роботи
Ощадбанк, «Аврора», адвокатські фірми та тютюнові гіганти. Названа перша сотня лобістів Влада і бізнес
10 жовтня, 16:15
Президент України вважає, що тиск змусить Путіна сісти за стіл перемовин
Президент України пояснив, чому Путін боїться припинити вогонь
9 жовтня, 10:01
Подарунок від Атіса. Цей причіп називається «лавета», він призначений для евакуації пошкоджених авто – потрібна річ на фронті
Латвійський волонтер розказав, хто найбільше його здивував в Україні
13 жовтня, 22:00
Російському диктатору потрібен не Донбас, а можливість продемонструвати свою «перемогу»
«Він хоче показати перемогу». Зеленський пояснив, навіщо Путіну адміністративні межі Донбасу
20 жовтня, 13:53
Під час бою українські військові застосовували ударні та FPV-дрони
Прикордонники зупинили масований штурм окупантів на Харківщині (відео)
7 жовтня, 15:28
Прикарпаття: окупанти вдарили по обʼєкту критичної інфраструктури
Прикарпаття: окупанти вдарили по обʼєкту критичної інфраструктури
30 жовтня, 10:50
Солдатам КНДР часто наказують накладати на себе руки, аби уникнути полону
Полонені солдати КНДР у Києві просять не повертати їх додому
2 листопада, 11:23

Валерій Чалий

У цій війні потрібні нові рішення – і час діяти зараз
У цій війні потрібні нові рішення – і час діяти зараз
Коаліція охочих: хто реально готовий захищати Україну
Коаліція охочих: хто реально готовий захищати Україну
У Вашингтоні не буде миру: головні причини
У Вашингтоні не буде миру: головні причини
Трамп зазнав нищівної поразки: що робити далі?
Трамп зазнав нищівної поразки: що робити далі?
Чи треба Зеленському мчати на Аляску?
Чи треба Зеленському мчати на Аляску?
Чому Путін повернувся до ядерної риторики
Чому Путін повернувся до ядерної риторики

Новини

В Україні мінлива хмарність: прогноз погоди на 3 листопада
Вчора, 05:59
В Україні мінлива хмарність, без опадів: прогноз погоди на 2 листопада 2025 року
2 листопада, 06:01
В Україні мінлива хмарність: прогноз погоди на 1 листопада
1 листопада, 06:01
В Україні хмарно з проясненнями: прогноз погоди на 31 жовтня
31 жовтня, 06:00
В Україні хмарно з проясненнями: прогноз погоди на 26 жовтня
26 жовтня, 06:01
В Україні хмарно, місцями дощитиме: погода на 25 жовтня
25 жовтня, 06:01

Прес-релізи

PR MRTHN «У дзеркалі реальності»: підсумки події, що визначила нові стандарти чесності та довіри в комунікаціях
PR MRTHN «У дзеркалі реальності»: підсумки події, що визначила нові стандарти чесності та довіри в комунікаціях
3 листопада, 13:50
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2025, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua