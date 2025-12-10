FT: Європа помітила підготовку Росії до диверсій

У Польщі вважають, що російські диверсії становлять таку ж велику загрозу, як і ісламський тероризм у попередні два десятиліття

Європейські служби безпеки та розвідка фіксують значну ескалацію скоординованої диверсійної кампанії, яку, за їхніми даними, очолює Москва. Financial Times повідомляє, що ці дії становлять зростаючу загрозу для цивільного населення і європейської інфраструктури, виходячи за межі дрібних нападів, передає «Главком».

Минулого року, у липні, у логістичних центрах DHL у Великій Британії, Польщі та Німеччині вибухнули посилки. Сила вибухів була настільки значною, що їх достатньо було б для знищення вантажного літака.

Як з'ясували служби безпеки, за цими актами стояли диверсанти, які діяли за вказівкою РФ. У їхньому розпорядженні було близько 6 кг вибухівки. Цього запасу було достатньо для наступного, ще більш амбітного етапу плану: атаки на авіарейси, що прямували до США. Метою було завдати авіаційній галузі збитків, які б перевищили наслідки будь-якого терористичного акту з часів атак 11 вересня.

За оцінками чиновників, інцидент із DHL є лише одним із багатьох випадків, коли скоординована таємна діяльність Росії ледь не призвела до катастроф. Розвідувальні та поліцейські відомства успішно запобігли:

замахам на сходження з рейок переповнених поїздів;

підпалам торгових центрів;

спробам скидання води з дамб та отруєння водопостачання.

Експерт з питань Росії в Chatham House Кір Джайлз зазначає, що відома громадськості інформація є лише верхівкою айсберга, оскільки уряди вирішили не розкривати багато інших фактів.

У прикордонних країнах, наприклад, у Польщі, тепер вважають, що російські диверсії становлять таку ж велику загрозу для цивільного життя, як і ісламський тероризм у попередні два десятиліття.

Багато представників розвідспільноти зараз ставлять питання, чи є ці дії стратегічною ескалацією, а не просто тактичним опортунізмом. Об'єкти, які обирає Росія, та ризики, на які вона готова піти, свідчать про те, що це не просто реакція на динаміку війни в Україні.

Очільник однієї з провідних європейських розвідок заявив, що його співробітники фіксують, як російські агенти обстежують автомобільні мости (імовірно, для підриву) та залізничні шляхи по всьому континенту. Крім того, відстежуються спроби Росії завести висококваліфікованих «сплячих» диверсантів у європейські держави.

Деякі останні оцінки сходяться на тому, що диверсійна кампанія може розглядатися у світлі Спільної оцінки загроз НАТО 2023 року (секретного звіту). Цей звіт передбачає підготовку Росії своєї армії та економіки до потенційної гарячої війни з Європою до 2029 року.

Проте, як зазначають у FT, ця кампанія саботажу має розмитий характер. Частково агресивні спроби посіяти хаос можуть бути відображенням внутрішньої динаміки авторитарної держави, де чиновники прагнуть продемонструвати ініціативу керівництву, а не слідувати єдиній доктрині.

Чиновники побоюються робити за Росію її роботу, оскільки страх громадськості та параліч політики є одними з головних цілей цієї кампанії.

На тлі цього НАТО розглядає рішучіші заходи. Минулого тижня голова військового комітету НАТО адмірал Джузеппе Каво Драгоне заявив FT, що Альянс розглядає можливість превентивних ударів як засіб стримування.

Кір Джайлз підсумовує, що здатність Європи протистояти цим атакам і адекватно реагувати є ключовою інформацією для Росії. Він наголошує, що не варто називати це гібридною війною, а слід визнати те, чим це є насправді: війною проти Європи.

Як відомо, Європейський парламент схвалив першу в історії Європейського Союзу загальну програму в галузі оборонної промисловості на суму 1,5 млрд євро.

За відповідне рішення проголосували 457 депутатів, проти виступили 148, ще 33 утримались. Документ відкриває шлях до повноцінної інтеграції українського оборонно-промислового комплексу в європейський та передбачає пряму фінансову, технологічну й виробничу підтримку України.

До слова, Міністерство оборони України надало роз'яснення щодо двосторонніх угод про співробітництво у сфері безпеки, які Україна підписує з міжнародними партнерами, починаючи з 2024 року. Станом на листопад 2025 року, Україна уклала 28 таких угод, що є логічним продовженням Декларації G7 про гарантії безпеки, ухваленої на Вільнюському саміті НАТО у 2023 році.