Валерій Чалий Політик, дипломат, громадський і державний діяч

Слабкість Заходу перед Росією – пряме запрошення до ескалації

Сильна позиція – єдиний спосіб зупинити Росію
фото: depositphotos.com

Чому Україна одна повинна рятувати світ?

Агресор вимагає змінити систему міжнародного права і визнати юридично право на анексію тимчасово окупованих територій. Тобто повернутися до системи, коли право сильних закріплювалося в міжнародно-правовому порядку.

КНР, мабуть, зараз буде не проти, Індія та Бразилія навряд чи погодяться, у США Дональд Трамп може на це піти, але його повноважень буде недостатньо – потрібна підтримка Конгресу.

Україна, Європейські країни, країни групи семи і більшість країн світу це не підтримують категорично і навряд чи підуть на «геополітичний суїцид».

Де тут шлях до миру?!

Вимоги, які неможливо імплементувати – це точно не про бажання миру, а подальше розпалювання продовження війни. Це – повторення необґрунтованої заявки на участь у перерозподілі світу та використання нездатності ключових центрів сили, при потуранні КНР, протидіяти цьому нахабству агресора, яке не підкріплене, крім ядерної зброї та готовності покласти мільйони життів своїх громадян на вівтар війни, практично більше нічим.

Європа та США з економічним потенціалом, який у десятки разів перевищує російські економічні можливості, які до того ж зараз почали швидко танути просто готові будуть це проковтнути?!

Чому Україна одна повинна рятувати світ? Доходимо до точки біфуркації: або включайтеся в це спільне завдання, або дуже швидко геополітичні хижаки дійдуть до вас.

Зрештою російський ультиматум 15 грудня 2021 року направлявся у Вашингтон і Брюссель, а не у Київ. Якщо «охочі» не стануть «рішучими», то історики назвуть їх сьогоднішні підходи як «геополітична імпотенція»...

Нинішній російський режим можна зупинити лише сильною позицією. Слабкість вони сприймають як запрошення до подальшої ескалації та територіальної експансії.

Треба діяти! Аргументи є! Навіть при коливанні нинішньої адміністрації у Білому дому. Зробіть крок на випередження агресора!

Джерело
Думки авторів рубрики «Думки вголос» не завжди збігаються з позицією редакції «Главкома». Відповідальність за матеріали в розділі «Думки вголос» несуть автори текстів
Теги: Дональд Трамп Україна США переговори війна росія

