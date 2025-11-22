Головна Країна Політика
План Трампа треба допрацювати. Лідери Європи назвали ключові зауваження

У ЄС зауважили, що план США щодо миру може бути лише основою, яка потребуватиме додаткової роботи
Лідери ЄС привітали зусилля США зі встановлення миру в Україні

Лідери Європейського Союзу та НАТО зробили спільну заяву щодо мирного плану для України, який просувають Сполучені Штати. Вони заявили, що план може бути основою, але потребує суттєвих доопрацювань. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на пресслужбу Європейської Ради.

Лідери ЄС привітали зусилля США зі встановлення миру в Україні та зазначили, що «початковий проєкт плану з 28 пунктів містить важливі елементи», які безумовно будуть необхідними для справедливого та міцного миру. Але цей план може бути лише основою, яка потребуватиме додаткової роботи.

«Ми готові долучитися до забезпечення сталого миру в майбутньому. Ми чітко дотримуємося принципу, що кордони не повинні змінюватися силою. Ми також стурбовані запропонованими обмеженнями збройних сил України, які зроблять Україну вразливою до майбутніх нападів», – сказано у заяві.

Окрім того, підкреслили лідери ЄС, будь-які елементи плану, які стосуються Європейського Союзу та НАТО, потребують згоди насамперед членів цих блоків, а не тільки США, Росії або України.

«Ми користуємося цією нагодою, щоб підкреслити рішучість нашої постійної підтримки України. Ми продовжуватимемо тісну координацію з Україною та США протягом наступних днів», – зазначено у спільній заяві.

Заяву підписали:

  • президент Європейської Ради Антоніу Кошта;
  • президент Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн;
  • прем'єр-міністр Канади Марк Карні;
  • президент Фінляндії Александер Стубб;
  • президент Франції Еммануель Макрон;
  • прем'єр-міністр Ірландії Міхал Мартін;
  • прем'єр-міністр Італії Джорджа Мелоні;
  • прем'єр-міністр Японії Санае Такаїчі;
  • прем'єр-міністр Нідерландів Дік Схоф;
  • прем'єр-міністр Іспанії Педро Санчес;
  • прем'єр-міністр Кір Стармер;
  • канцлер Німеччини Мерц;
  • прем'єр-міністр Норвегії Йонас Стере.

Раніше на сайті президента з’явився указ №854/2025, в якому вказано, хто з високопосадовців увійшов до делегації.

У тексті документу наголошують, що йдеться про утворення делегації для «участі в переговорному процесі» зі Сполученими Штатами, іншими міжнародними партнерами України, а також із представниками Російської Федерації «щодо досягнення справедливого і сталого миру».

Нагадаємо, адміністрація президента США Дональда Трампа представила план завершення війни, що складається з 28 пунктів. Він передбачає значні поступки з боку Києва, включаючи обмеження чисельності української армії, відмову від вступу в НАТО та визнання частини українських територій російськими. Пропозиція також включає гарантії безпеки для України, а також економічну та інфраструктурну підтримку для відновлення країни.

Раніше The Wall Street Journal писав, що Україна нібито внесла суттєву зміну в один із ключових пунктів мирного плану США, виключивши перевірку міжнародної допомоги. Як пише видання, американські чиновники заявили, що інші умови також будуть ретельно узгоджуватись з Києвом. При цьому, за словами прессекретарки президента США Керолайн Лівітт, секретар Ради національної безпеки і оборони України Рустем Умеров схвалив «більшу частину плану» на переговорах.

Тим часом секретар РНБО Рустем Умєров заявив, що публікації у ЗМІ інформації про «погодження» чи «вилучення пунктів» з американського плану для завершення війни не відповідають дійсності.

До слова, Європейський Союз вважає оприлюднений план адміністрації президента США для зупинення війни в Україні «дуже поганим». Високопосадовець ЄС, знайомий з новою пропозицією США, заявив, що нова мирна угода, яку пропонує США, є лише переліком пунктів, які мають догодити та задовільнити російського диктатора Володимира Путіна.

Як повідомлялося, США чинять тиск на Україну, вимагаючи погодитися на рамки мирної угоди з РФ, і погрожують припинити постачання розвідданих та військової допомоги, якщо Київ не підпише угоду в стислий термін.

