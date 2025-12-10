Головна Країна Події в Україні
Окупанти вдарили по навчальному закладу на Харківщині (фото)

Наталія Порощук
glavcom.ua
Наталія Порощук
Армія РФ атакувала безпілотником будівлю закладу освіти у селі Підсереднє
фото: ДСНС Харківщини

РФ атакувала Харківщину

На Харківщині внаслідок російського удару БпЛА по навчальному закладу у с. Підсереднє Куп'янського району виникла пожежа. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на ДСНС.

На місці атаки працювали пожежно-рятувальні підрозділи, а також медичний розрахунок ДСНС та офіцер-рятувальник громади.

Окупанти вдарили по навчальному закладу на Харківщині (фото) фото 1

Постраждалих немає.

Окупанти вдарили по навчальному закладу на Харківщині (фото) фото 2

Нагадаємо, уночі проти 10 грудня російська терористична армія завдала удару по Корюківському району Чернігівської області. Унаслідок влучання безпілотника в цивільний об’єкт виникла пожежа.

До слова, у ніч на 10 грудня російська окупаційна армія атакувала Одещину безпілотниками. Вибухи пролунали у районі міста Ананьїв та селища Ширяєве. Крім того, безпілотники летіли на Одесу та Чорноморське. У регіоні активно працювали сили ППО.

Також у Криворізькому районі росіяни атакували БпЛА Зеленодольську громаду. Унаслідок чого загинув чоловік, пошкоджено газогін. 

