«Бойові дії завершаться відразу». Путін назвав умову

Ростислав Вонс
glavcom.ua
Ростислав Вонс
«Бойові дії завершаться відразу». Путін назвав умову
Очільник Кремля стверджує, що російські окупанти «пришвидшують темп наступу»
скриншот з відео російських ЗМІ

Російський диктатор стверджує, що, аби війна припинилася, Україна має здати території

Російський диктатор Володимир Путін стверджує, що бойові дії припиняться одразу після того, як українські війська покинуть свої позиції та фактично здадуть окупантам території. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на заяву очільника Кремля.

Путін запевняє, що російські окупанти «пришвидшують темп наступу». Крім того, він заявив про нібито позитивну динаміку на всіх напрямках лінії зіткнення.

Крім того, диктатор зробив чергові фейкові заяви про захоплення Вовчанська, а також про нібито оточення Покровська та Мирнограду. Путін також стверджує, що окупанти прориваються «ударними темпами» на півночі Запорізької області. «Підійшли до Гуляйполя і підуть далі», – заявив він.

Нагадаємо, президент США Дональд Трамп заявив, що Україна та Російська Федерація «наближаються» до укладання мирної угоди та завершення війни. Дональд Трамп розповів, що його спецпредставник Стів Віткофф і міністр армії Ден Дрісколл поїдуть в Росію та Україну відповідно для фіналізації мирної угоди.

Раніше Білий дім запевняв, що протягом останнього тижня Сполучені Штати досягли значного прогресу на шляху до укладення мирної угоди, залучивши до переговорів як Україну, так і Росію.

До слова, українська сторона 24/7 працює з американськими посадовцями над ефективними кроками для закінчення російсько-української війни.

Теги: путін переговори перемир'я

