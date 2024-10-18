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Окуповані території в обмін на членство в НАТО: Зеленський назвав страх Заходу

Ростислав Вонс
glavcom.ua
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Окуповані території в обмін на членство в НАТО: Зеленський назвав страх Заходу
Зеленський наголосив, що він відкритий для мирних пропозицій від інших країн, якщо вони є «реальними»
фото: Станіслав Груздєв/glavcom.ua

Президент України закликав чиновників, які пропонують за членство в НАТО віддати РФ українські території, заявити про це йому особисто

Західні чиновники, які пропонують Україні стати членом НАТО в обмін на окупованій території ніколи не говорили про це відкрито, адже вони бояться це робити. Про це заявив президент України Володимир Зеленський в інтерв'ю Financial Times.

«Люди ніколи не говорили цього (нам). Люди бояться говорити (мені)», – зазначив президент.

Очільник України закликав західних чиновників, які висувають подібні пропозиції «викласти це на стіл, відкрито нам». «Не через якусь третю сторону. Поговоріть з нами», – додав він.

Зеленський сказав, що він відкритий для мирних пропозицій від інших країн, якщо вони є «реальними» і не спрямовані на підрив підтримки його власних планів.

«Бразилія, у вас є план? Відмінно. Пропозиція від Китаю ми не проти... Але, хлопці, будь ласка, не треба нас ділити», – наголосив президент.

Раніше видання Financial Times повідомило про можливий компроміс, який нібито розглядають українські урядовці із західними союзниками – членство в НАТО в обмін на дипломатичне розв'язання питання окупованих Росією територій у майбутньому. Однак в Офісі президента можливість таких переговорів абсолютно заперечують.

Нагадаємо, генсек НАТО Марк Рютте заявив, що НАТО працює з Україною, дедалі більше наближаючи її до членства в Альянсі. Як наголосив Рютте, Україна стане майбутнім членом НАТО. Це було вирішено у Вашингтоні, проте питання полягає у термінах приєднання країни.

Як відомо, президент Володимир Зеленський представив парламентарям у Верховній Раді план перемоги України у війні проти Росії. Як зазначив президент, план перемоги складається з п'яти пунктів, серед них геополітичні, військові, економічні та безпекові. Перші чотири розраховані на період війни, п'ятий – на повоєнний час.

Як повідомлялося, Україна хоче отримати запрошення на вступ до НАТО до того, як президент США Джо Байден залишить Білий дім.

До слова, чеський президент Петр Павел вважає, що вступ України до Північноатлантичного Альянсу не повинен залежати від відновлення повного контролю над всією її територією.

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Теги: Володимир Зеленський НАТО президент окуповані території

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