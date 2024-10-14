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Глави МЗС Євросоюзу обговорять постачання ППО Україні – Боррель

Ірина Озтурк
glavcom.ua
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Глави МЗС Євросоюзу обговорять постачання ППО Україні – Боррель
фото із відкритих джерел

Сьогодні міністри продовжать обговорення того, як розблокувати виплати Європейського фонду миру у розмірі понад 6 млрд євро допомоги Україні 

Глави МЗС ЄС на зустрічі в Люксембурзі знову обговорюватимуть можливості постачання нових ППО Києву напередодні зими, однак ухвалення рішень не гарантовано, оскільки фінансування по лінії Єврофонду світу залишається блокованим. Про це заявив глава зовнішньополітичної служби ЄС Жозеп Боррель після прибуття на зустріч глав МЗС ЄС у Люксембурзі.

Боррель повідомив, що сьогодні міністри продовжать обговорення того, як розблокувати виплати Європейського фонду миру (понад 6 млрд євро допомоги Україні заблокувала Угорщина) і як посилити ППО в Україні.

«Ситуація стає гіршою. Ми маємо нарощувати допомогу. Це єдине можливе рішення з нашого боку. Ми обговорюватимемо, як розблокувати платежі з Європейського фонду миру, та як збільшити протиповітряні можливості України», – зазначив Боррель.

Боррель уточнив, що глави МЗС ЄС заслухають свого «українського колегу щодо ситуації в Україні». «Ми прислухаємося до нового міністра закордонних справ України, і сподіваюся, що приймемо деякі рішення, щоб посилити нашу підтримку», – додав він. Відомо, що на засіданні також обговорюватиметься питання щодо посилення санкційного тиску на Росію. Крім того, на порядок денний винесуть розширення обмежень щодо Молдови та Ірану.

Нагадаємо, війна в Україні може закінчитися протягом двох тижнів, якщо Захід припинить надавати підтримку Києву. Однак це призведе до досягнення цілей російського диктатора Володимира Путіна. Про це заявив голова дипломатії Європейського Союзу Жозеп Боррель.

 

 

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Теги: системи ППО Україна Боррель фінансування

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