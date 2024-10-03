Естонія вивчає можливість відправки військових до України, але є нюанс

Естонія готова може відправити своїх військових, але лише у західні регіони для виконання не бойових завдань

Влада Естонії розглядає можливість відправлення військовослужбовців на захід України. Про це повідомив радіостанції Polskie Radio міністр оборони балтійської країни Ганно Певкур. Він додав, що союзники докладають усіх зусиль, щоб Україна могла виграти війну. За його словами, передбачається, що вони виконуватимуть небойові завдання.

«Наразі ми не ухвалили конкретного рішення. Перш за все, ми мали б гарантувати безпеку наших інструкторів. Якби у нас був великий контингент, скажімо, підрозділ розміром у бригаду з технікою, це було б дуже великою ціллю для росіян», – підкреслив міністр.

Міністр оборони Естонії додав, що рішення про введення військ в Україну має ухвалитися консенсусом країн-членів НАТО.

«Треба враховувати всі деталі: заходи захисту сил, а також логістику. Тому зараз ми продовжуємо навчання в Польщі та Великій Британії. Подивимось, як розвиватиметься ця тема», – сказав Певкур.

Нагадаємо, міністр оборони Естонії хоче використати військову допомогу Україні для підйому оборонної промисловості його країни. За словами міністра оборони Естонії Ганно Певкура, Естонія має намір реструктурувати військову допомогу, що надається Україні, з таким розрахунком, щоб у ній домінувала продукція естонських підприємств.