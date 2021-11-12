НАТО та ЄС мають продемонструвати рішучі та неочікувані Кремлем кроки на випередження

Синхронне задіяння російських засобів впливу на кордонах України, Польщі, Литви (тобто ЄС і НАТО), зокрема концентрація техніки та живої сили, розрив стосунків з НАТО, прискорення встановлення контролю над Білоруссю, забезпечення каналу доставки мігрантів, патрулювання російських бомбардувальників вздовж кордону Білорусь–Польща, використання газу в якості енергетичної зброї, зростаюча інтенсивність кібер атак, заяви про розробку чи вже бойове чергування новітніх типів озброєнь дають підстави говорити про скоординовані дії Кремля з підготовки та реалізації нової фази гібридної війни проти України та союзників.

Основною причиною початку цієї фази є неефективні та недостатньо рішучі, з точки зору Кремля, відповіді країн Заходу на попередні російські операції та кроки, які мали б прозондувати ситуацію. Слабкість та недостатня скоординованість, зокрема країн ЄС, та уникнення застосування симетричних відповідей з боку країн НАТО сприйняті як запрошення до подальших дій.

В цих умовах НАТО та ЄС мають продемонструвати рішучі та неочікувані Кремлем кроки на випередження. Термінове надання Україні Плану дій щодо членства в НАТО та надання країнами ЄС оборонних озброєнь Україні були б дієвим сигналами рішучості та впевненості у своїх силах.

Прийшов час «розкривати руську матрьошку». Краще зараз бути більш рішучими, ніж потім заганяти войовничого джина назад до пляшки...

Джерело: Блог Валерія Чалого

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