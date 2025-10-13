Латвійський волонтер розказав, хто найбільше його здивував в Україні

Атіс Клімовичс: «Мене загалом складно чимось вразити, але ці ждуни вразили сильно»

Латвійський воєнний кореспондент та волонтер Атіс Клімовичс поділився своїми спогадами з прифронтових міст України, зізнавшись, що найбільше його вразили так звані «ждуни», які виступають проти української влади та армії. Клімовичс, який нині працює як журналіст і волонтер, розповів про зустрічі з місцевими жителями у прифронтовій зоні в інтерв’ю «Главкому».

Клімовичс навів приклад з Авдіївки, коли вона ще не була окупована: «Запам’яталася Авдіївка, коли вона ще була не окупована, і там були цивільні. Приїжджаємо ми з оператором – бо я ж тепер наполовину журналіст і наполовину волонтер – будинки горять, нічого нема, ані світла, ані тепла. Стоїмо роздаємо пледи, свічки, смаколики різні… Підходить жінка років 50, я її запитую, як вона загалом оцінює обстановку. Вона відповідає: обстановка така, що не треба було сюди з Києва на танках приїздити. А потім така сама жінка у Покровську в жовтні 2024-го мені зустрілася: «Дострибалися на Майдані? – каже. – Ми тут й без вас добре жили». І от вона стоїть і жаліється на Україну, але розповідає, що має два будинки, бізнес у вигляді власної перукарні – а хто ж тобі все це дав, як не Україна?..».

Клімовичс, який збирає допомогу для українців серед свого «інтелектуального середовища» в Латвії (режисери, письменники, журналісти), висловив упевненість у перемозі України. «У мене таке інтелектуальне, я б сказав, середовище. Режисери, письменники, перекладачі, журналісти… Це переважно наше коло – моє та моєї дружини. Ми вистоїмо», – зазначив Клімовичс.

На запитання, чим закінчиться війна, він відповів: «Треба вистояти, і вистоїмо».

Також Атіс Клімовичс розповів в інтерв’ю «Главкому», як його країна готується до війни з РФ та чи варто, на його думку, призивати жінок до армії. За його словами, наразі відновлено строкову службу, і до 2027 року планується призивати близько чотирьох тисяч юнаків. Водночас ведеться дискусія про можливість залучення жінок до армії. Клімовичс пояснив, що це дозволить ліквідувати дискримінацію за статевою ознакою та вивільнити чоловіків для інших завдань, наприклад, піхоти, тоді як жінки можуть керувати дронами та іншою технікою.