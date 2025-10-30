Прикарпаття: окупанти вдарили по обʼєкту критичної інфраструктури

Усі відповідні служби задіяні до ліквідації наслідків атаки

Російська терористична армія масовано вдарила по обʼєкту критичної інфраструктури Прикарпаття. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на голову Івано-Франківської ОДА Світлану Онищук.

«На цей час інформації про постраждалих не надходило. Наразі відомо про два домогосподарства, що зазнали незначних ушкоджень», – йдеться у повідомленні.

Усі відповідні служби задіяні до ліквідації наслідків.

Нагадаємо, у ніч проти 30 жовтня російська терористична армія завдала комбінованого удару по Запоріжжю. Внаслідок чого поранено людей.

Зокрема, у ніч на 30 жовтня Росія здійснила чергову атаку на Київщину за допомогою дронів. Внаслідок ворожого обстрілу у Борисполі постраждала 36-річна жінка, яка отримала термічні опіки обличчя та долонь, а також різані рани передпліччя та гомілки.

Зауважимо, російська терористична армія вдарила по Львівщині. Пошкоджено Добротвірську ТЕС. Водночас польська авіація провела операцію в своєму повітряному просторі через масований російський обстріл України.

Як повідомлялося, у ніч проти 30 жовтня російські терористи атакували Вінниччину. Внаслідок влучань є пошкодження цивільної та критичної інфраструктури, житлових будинків, транспортних засобів. Постраждали люди.