Президент України пояснив, чому Путін боїться припинити вогонь

Глава України пояснив, чому так складно американцям змусити російського диктатора до реальних перемовин

Президент України Володимир Зеленський заявив, що припинення вогню з Росією можливе, але для Володимира Путіна це складно через економічні, політичні та міжнародні обставини. Про це президент повідомив на закритій зустрічі з журналістами, де був присутній «Главком».

Зеленський під час виступу заявив, що особисто вважає: Путін боїться припинення вогню, адже після нього розпочати повномасштабну війну знову буде складно. «Ми не можемо порівнювати це з АТО – це зовсім інші речі. З повномасштабної війни піти на припинення вогню і потім знову почати війну – для них непросто», – зазначив Зеленський.

За його словами, економічно, соціально і на міжнародній арені Росії буде важко відновити війну, якщо припинення вогню відбудеться. «Американцям важко змусити його до реальних перемовин, тому він обирає війну. Але дуже можливо це припинити. Потрібно більше тиску на Росію. Тиск спрацює», – додав президент.

Володимир Зеленський підкреслив, що ефективними методами тиску можуть бути далекобійні удари України, сильні санкції, активна оборона на фронті та підтримка мирних ініціатив. «Коли вони втрачатимуть більше від війни, ніж можуть втратити в інших сценаріях, це спрацює», – підсумував він.

Нагадаємо, що служба зовнішньої розвідки повідомила, що повернення з фронту десятків тисяч російських військових і колишніх ув’язнених може стати серйозною загрозою для режиму Путіна. Ветерани та демобілізовані з кримінальним минулим можуть спровокувати зростання злочинності та соціальну нестабільність у РФ.