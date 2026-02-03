Головна Спорт Новини
Фристайлістка Коцар: Росіянки не отримали олімпійських ліцензій – це дуже тішить

Артем Худолєєв
glavcom.ua
Артем Худолєєв
Коцар: Добре, що росіянок не буде на Олімпіаді
фото: FSU

Коцар: На змаганнях з росіянками ніяк не контактую, ігнорую їх присутність

Українська фристайлістка Катерина Коцар в інтерв'ю «Главкому» розповіла про свою реакцію на допуск до змагань під егідою Міжнародної федерації лижного спорту та сноуборду (FIS) росіянок Анастасії Таталіної та Лани Прусакової.

Що сказала Коцар

«Я дуже засмутилась, коли їх таки допустили до змагань. Але пізніше я потім подумала – «Тепер моя задача просто вигравати в них, щоб вони не отримали олімпійську ліцензію». І вони її не отримали і це мене дуже тішить. А на змаганнях я просто з ними ніяк не контактую, ігнорую їх присутність», – розповіла Коцар.

Як Таталіна підтримувала Путіна та війну проти України

Таталіна є членкинею російського військового клубу ЦСКА, організації, безпосередньо пов'язаної з військовою участю Росії в жорстокій агресії проти України.

«Я представляю Росію, і я пишалася, коли президент Росії Володимир Володимирович (Путін) надіслав мені телеграму після перемоги на чемпіонаті світу», – сказала вона у квітні 2022 року.

Вона також поставила лайк та прокоментувала пост із російським олігархом Романом Ротенбергом. Він потрапив під санкції Австралії, Нової Зеландії, Канади, України, США та Великої Британії за підтримку російської агресії проти України.

Таталіна є підписницею сторінки очільника «Putin Team» Олександра Овєчкіна в Instagram.

Також вона поставила лайк під дописом з російським військовим гаслом «своих не бросаем».

Теги: Олімпіада олімпійські ігри фристайл

