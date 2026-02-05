Головна Спорт Новини
Титулований канадський сноубордист травмувався за день до змагань на Олімпіаді-2026

Ілля Мандебура
glavcom.ua
Ілля Мандебура
Титулований канадський сноубордист травмувався за день до змагань на Олімпіаді-2026
Сноубордист Марк Мак-Морріс три Олімпіади поспіль ставав третім у слоупстайлі
фото: REUTERS/Aleksandra Szmigiel

Спортсмен не зумів самостійно залишити арену в Лівіньйо

Увечері 4 лютого 2026 року під час тренування з біг-ейру на Олімпіаді-2026 канадська зірка сноубордингу Марк Мак-Морріс зазнав важкого падіння, яке ставить під сумнів його форму на головному старті чотириріччя. Про це повідомляє «Главком».

Деталі небезпечного інциденту

Ситуація сталася на гігантському 50-метровому трампліні в Лівіньйо. Під час виконання складного стрибка з кількома обертами Мак-Морріс невдало приземлився і на великій швидкості вдарився об схил. За свідченнями очевидців, спортсмен залишався нерухомим протягом хвилини, поки до нього поспішала медична бригада.

Падіння виглядало вкрай загрозливо: 32-річного спортсмена, який уже мав у кар'єрі майже смертельні травми, довелося фіксувати на спеціальних ношах і терміново евакуювати зі схилу під спалахи камер та тривожні погляди колег. Весь вечір середи канадська делегація не надавала жодних коментарів, що лише підігрівало побоювання щодо Мак-Морріса.

Подальший стан канадійця

Проте вже вранці 5 лютого олімпійський комітет Канади випустив офіційну заяву, яка стала справжнім полегшенням для фанатів: Марк Мак-Морріс залишив лікарню і вже повернувся до Олімпійського селища. Ретельне медичне обстеження показало, що госпіталізація була скоріше запобіжним заходом. Хоча удар був потужним, серйозних переломів чи внутрішніх пошкоджень вдалося уникнути.

«Він почувається добре і вдячний за підтримку. Зараз Марк проходить рутинні тести, щоб медики дали «зелене світло» для участі у сьогоднішній кваліфікації», – зазначив пресаташе команди. Якщо лікарі дозволять, уже сьогодні ввечері він знову вийде на той самий трамплін, щоб довести, що прикре падіння не зупинить його на шляху до гарних результатів.

Нагадаємо, що легенда гірськолижного спорту планує виступити на Олімпіаді з важкою травмою коліна. Ліндсі Вонн за тиждень до старту Зимових Олімпійських Ігор 2026 року отримала важку травму коліна, але не планує відміняти свій виступ на форумі.

Теги: Олімпіада сноуборд

