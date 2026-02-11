Головна Спорт Новини
search button user button menu button

Українська спортсменка після фіналу відмовилася від рукостискання з росіянкою

Єгор Голівець
glavcom.ua
Єгор Голівець
google social img telegram social img facebook social img
Українська спортсменка після фіналу відмовилася від рукостискання з росіянкою
Українська спортсменка Пінчук відмовилася потиснути руку росіянці на турнірі в Стамбулі
фото: akula.dina/Instagram

Кросфітерка Діана Пінчук здобула перемогу на Eurasia Throwdown і проігнорувала жест суперниці під час нагородження

Українська кросфітерка Діана Пінчук стала переможницею міжнародного турніру Eurasia Throwdown, який відбувся 8 лютого у Стамбулі. Після фіналу спортсменка не потиснула руку представниці Росії, що викликало активне обговорення в соціальних мережах. Про це повідомляє «Главком».

Українка Діана Пінчук виступила на міжнародних змаганнях з кросфіту Eurasia Throwdown у Туреччині та посіла перше місце. Спортсменка впевнено завершила фінальні випробування й піднялася на найвищу сходинку п’єдесталу. Під час церемонії нагородження увагу глядачів привернув момент після оголошення результатів. За інформацією організаторів та очевидців, Пінчук привіталася з усіма учасницями на подіумі, однак не відповіла на жест російської спортсменки, яка простягнула їй руку.

Епізод потрапив на відео та швидко поширився у соцмережах. На записі видно, як російська атлетка після відмови українки зробила здивоване обличчя та ніяково усміхнулася. Сам інцидент став предметом обговорення серед уболівальників і користувачів мережі, які звернули увагу на позицію української спортсменки.

Подія викликала активну дискусію у соцмережах. Частина користувачів звернула увагу на участь дітей у ситуації та наголошувала на необхідності стриманості під час змагань. У коментарях також лунали думки про межу між особистою позицією спортсмена і спортивною етикою.

Водночас інші дописувачі підтримали поведінку української спортсменки, вважаючи її жест демонстрацією громадянської позиції під час війни. Деякі коментарі акцентували на вихованні та прикладі для молодших учасників турніру.

Українська спортсменка після фіналу відмовилася від рукостискання з росіянкою фото 1
фото: Facebook

Користувачі торкнулися і ширших питань участі російських спортсменів у міжнародних турнірах та допустимості їхнього виступу поруч з українцями. Дописувачі активно обговорювали питання дискваліфікацій і спортивних санкцій, висловлюючи різні позиції щодо правил змагань. При цьому багато коментаторів апелювали до війни як до ключового аргументу.

Українська спортсменка після фіналу відмовилася від рукостискання з росіянкою фото 2
фото: Facebook

Частина аудиторії розкритикувала жест українки, вважаючи його надто політизованим у межах спортивного заходу. Інші ж дописувачі підтримали її рішення, наголошуючи, що кожен атлет має право на власну позицію і спосіб її демонстрації. Обговорення також торкнулося питання репутації українського спорту на міжнародній арені.

Українська спортсменка після фіналу відмовилася від рукостискання з росіянкою фото 3
фото: Facebook

Турнір Eurasia Throwdown є одним із міжнародних стартів з кросфіту, де беруть участь атлети з різних країн. Змагання відбулися 8 лютого у Стамбулі та зібрали представників кількох національних збірних і незалежних команд.

Нагалаємо, що норвезький біатлоніст Стурла Холм Леґрейд здивував глядачів і журналістів несподіваним зізнанням одразу після завоювання бронзової медалі у гонці на 20 км на Зимових Олімпійських іграх 2026. Замість традиційних слів про спорт він публічно розповів про особисту драму – зраду своїй дівчині. 

Теги: росія Україна спорт

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

У перемир'ї зацікавлена сама Росія?
Цей рік буде переломним – не лише для України. І ось чому
9 лютого, 20:12
Заяви Трампа, вибухи в Росії, закриття повітряного простору в Ірані: головне за ніч
Заяви Трампа, вибухи в Росії, закриття повітряного простору в Ірані: головне за ніч
15 сiчня, 05:51
Німецькі правоохоронці проводять обшуки
Німеччина заарештувала п’ятьох осіб за поставки товарів оборонним компаніям РФ
2 лютого, 17:43
Командантська година залишиться через безпекові ризики
Комендантську годину в Україні не скасовуватимуть
15 сiчня, 14:16
Зіткнувшись із провалами на фронті, Кремль посилив пропаганду
Улюблена газета Трампа викрила велику брехню Путіна
18 сiчня, 17:59
ISW підкреслює, що це перемир'я не є значною поступкою з боку Росії
Навіщо РФ було потрібне енергетичне перемир’я: пояснення аналітиків
4 лютого, 11:20
США та Україна готують пропозицію енергетичного перемир’я для РФ
США та Україна запропонують РФ оголосити енергетичне перемир’я – FT
22 сiчня, 19:28
Мошенська виступала за Україну, Росію, Італію, а тепер представляє Німеччину
Ексукраїнка увійшла до десятки найкращих спортсменів Всесвітніх Ігор-2025
26 сiчня, 14:37
Розлив олії в Чорному морі вбив понад тисячу водоплавних птахів
Розлив рослинної олії в Чорному морі призвів до масової загибелі птахів
30 сiчня, 16:13

Новини

Українська спортсменка після фіналу відмовилася від рукостискання з росіянкою
Українська спортсменка після фіналу відмовилася від рукостискання з росіянкою
Cноубордист з Австралії зламав шию під час тренування на Олімпіаді
Cноубордист з Австралії зламав шию під час тренування на Олімпіаді
Колишній тренер «Шахтаря» втратив роботу в чемпіонаті Франції
Колишній тренер «Шахтаря» втратив роботу в чемпіонаті Франції
Курйози олімпіади. Норвезький біатлоніст після фішіну попросив колишню пробачити зраду
Курйози олімпіади. Норвезький біатлоніст після фішіну попросив колишню пробачити зраду
Олімпіада 2026. Підсумок виступу українців 10 лютого
Олімпіада 2026. Підсумок виступу українців 10 лютого
Олімпіада 2026. Усі медалісти за 10 лютого
Олімпіада 2026. Усі медалісти за 10 лютого

Новини

Росія оголосила про початок блокування Telegram: як реагують росіяни
Вчора, 16:07
Ізраїль попередив США про готовність самостійно вдарити по Ірану
9 лютого, 10:26
В Україні невеликий сніг: погода на 7 лютого
8 лютого, 06:02
В Україні сніг та дощ: погода на 7 лютого
7 лютого, 06:01
Президентка Молдови назвала українців гідними Нобелівської премії миру
6 лютого, 15:56
Трамп вимагає від Конгресу схвалити закон «про порятунок Америки»
6 лютого, 08:33

Прес-релізи

Асоціація прифронтових міст та громад долучилася до підготовки виборчого процесу
Асоціація прифронтових міст та громад долучилася до підготовки виборчого процесу
23 сiчня, 11:30
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2026, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

«Спецпроєкт» – маркування для редакційних проєктів, які не є спонсорованими. «Партнерський проєкт» – маркування для матеріалів, що створюються в партнерстві з замовником. «Новини компаній» – маркування для матеріалів, створених на основі повідомлень, підготовлених самими компаніями, за зміст яких редакція відповідальності не несе. «Реклама», «пресрелізи», «promo», «pr», «благодійність», «соціальна ініціатива», «соціальна реклама» – маркування матеріалів, які публікуються переважно на правах реклами. Відповідальність за точність і зміст реклами несе рекламодавець. Редакція «Главкома» може не поділяти думку авторів рубрики «Думки вголос».

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua