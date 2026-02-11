Українська спортсменка після фіналу відмовилася від рукостискання з росіянкою
Кросфітерка Діана Пінчук здобула перемогу на Eurasia Throwdown і проігнорувала жест суперниці під час нагородження
Українська кросфітерка Діана Пінчук стала переможницею міжнародного турніру Eurasia Throwdown, який відбувся 8 лютого у Стамбулі. Після фіналу спортсменка не потиснула руку представниці Росії, що викликало активне обговорення в соціальних мережах. Про це повідомляє «Главком».
Українка Діана Пінчук виступила на міжнародних змаганнях з кросфіту Eurasia Throwdown у Туреччині та посіла перше місце. Спортсменка впевнено завершила фінальні випробування й піднялася на найвищу сходинку п’єдесталу. Під час церемонії нагородження увагу глядачів привернув момент після оголошення результатів. За інформацією організаторів та очевидців, Пінчук привіталася з усіма учасницями на подіумі, однак не відповіла на жест російської спортсменки, яка простягнула їй руку.
Епізод потрапив на відео та швидко поширився у соцмережах. На записі видно, як російська атлетка після відмови українки зробила здивоване обличчя та ніяково усміхнулася. Сам інцидент став предметом обговорення серед уболівальників і користувачів мережі, які звернули увагу на позицію української спортсменки.
Переможниця турніру Eurasia Throwdown Пінчук проігнорувала жест російської атлетки pic.twitter.com/1T7FYSSyR8— ГЛАВКОМ (@GLAVCOM_UA) February 11, 2026
Подія викликала активну дискусію у соцмережах. Частина користувачів звернула увагу на участь дітей у ситуації та наголошувала на необхідності стриманості під час змагань. У коментарях також лунали думки про межу між особистою позицією спортсмена і спортивною етикою.
Водночас інші дописувачі підтримали поведінку української спортсменки, вважаючи її жест демонстрацією громадянської позиції під час війни. Деякі коментарі акцентували на вихованні та прикладі для молодших учасників турніру.
Користувачі торкнулися і ширших питань участі російських спортсменів у міжнародних турнірах та допустимості їхнього виступу поруч з українцями. Дописувачі активно обговорювали питання дискваліфікацій і спортивних санкцій, висловлюючи різні позиції щодо правил змагань. При цьому багато коментаторів апелювали до війни як до ключового аргументу.
Частина аудиторії розкритикувала жест українки, вважаючи його надто політизованим у межах спортивного заходу. Інші ж дописувачі підтримали її рішення, наголошуючи, що кожен атлет має право на власну позицію і спосіб її демонстрації. Обговорення також торкнулося питання репутації українського спорту на міжнародній арені.
Турнір Eurasia Throwdown є одним із міжнародних стартів з кросфіту, де беруть участь атлети з різних країн. Змагання відбулися 8 лютого у Стамбулі та зібрали представників кількох національних збірних і незалежних команд.
