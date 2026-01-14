Головна Спорт Новини
Російські бобслеїсти втратили можливість потрапити на Олімпіаду-2026

Артем Худолєєв
glavcom.ua
Артем Худолєєв
Російські бобслеїсти втратили можливість потрапити на Олімпіаду-2026
Росія не буде представлена у бобслеї на Олімпіаді в Італії

Раніше шанси відібратися на Олімпіаду-2026 втратили російські скелетоністи та скелетоністки

Російські спортсменки втратили можливість відібратися на олімпійський турнір з бобслею, який відбудеться у лютому в Італії. Про це повідомляє «Главком».

За рішенням Міжнародної федерації бобслею та скелетону (IBSF) росіяни могли виступати на турнірах IBSF лише у змаганнях жіночих монобобів, де бере участь лише одна спортсменка.

Згідно з критеріями відбору в жіночому олімпійському турнірі в монобобі можуть виступити спортсменки не більше ніж з 17 країн. 

Як зазначають російські пропагандисти, після етапу Кубка світу в швейцарському Сент-Моріці і етапу Кубка Північної Америки в американському Лейк-Плесіді спортсменки з РФ втратили навіть теоретичні шанси опинитися в списку претенденток на олімпійські путівки.

Раніше шанси відібратися на Олімпіаду-2026 втратили російські скелетоністи та скелетоністки.

Нагадаємо, російська ковзанярка Олександра Саютіна, яку Міжнародний союз ковзанярів (ISU) визнав нейтральною атлеткою, була присутня на щорічному посланні російського диктатора Володимира Путіна до Федеральних зборів.

29 лютого 2024 року Саютіна відвідала щорічне звернення Путіна до Федеральних зборів.

Ще одна прихильниця Путіна, російська лижниця Вероніка Степанова, опублікувала в Instagram фотографію про участь Саютіної в пропагандистському заході.

Російську ковзанярку також можна побачити на відеотрансляції заходу. Разом із нейтральною спортсменкою Саютіною у пропагандистському заході взяли участь також соратники Путіна та російські військовослужбовці, які брали участь у війні проти України.

Участь у таких заходах є грубим порушенням рекомендації МОК щодо нейтральних атлетів.

