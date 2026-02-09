Олімпіада 2026. Анонс виступу українців на 10 лютого
Четвертий день Олімпійських ігор дасть змогу виступити на головному спортивному форумі трьом дебютантам на такому рівні
У вівторок, 10 лютого 2026 року, пройде четвертий змагальний день зимової Олімпіади у Мілані та Кортіні-д'Ампеццо. Про найбільш очікувані дисципліни цього дня повідомляє «Главком».
Після невеликого відпочинку від насиченого розкладу змагань в Італії четвертий день поверне вболівальників у реальність, де доведеться перемикатися між багатьма видами. Наприклад, протягом лише однієї години пройдуть одразу п'ять медальних подій у різних видах спорту.
Для України найочікуванішим стартом буде традиційно біатлонна гонка: у вівторок відбудеться індивідуальна гонка на 20 кілометрів. За кожен промах спортсменам нараховується хвилина штрафу, тому блискуча робота на вогневому рубежі може стати запорукою успіху в змаганнях. Натомість варто також відзначити дебют двох 21-річних надій України у своїх видах спорту: Єлизавети Сидьорко у шорт-треку і Кирила Марсака у фігурному катанні.
Детальний перелік подій зазначений нижче. Варто зазначити, що час змагань вказаний київський, а жирним шрифтом виділено ті дисципліни, де виступить Україна.
Розклад четвертого дня Олімпійських ігор 2026
|Час
|Вид спорту
|Подія / Етап
|10 лютого
|10:15
|Лижні гонки
|Спринт, класика. Жінки. Кваліфікація
|10:55
|Лижні гонки
|Спринт, класика. Чоловіки. Кваліфікація
|11:30
|Шорт-трек
|500 м. Жінки. Попередні заїзди
|11:30
|Гірські лижі
|Комбінація. Жінки. Слалом
|12:10
|Шорт-трек
|1000 м. Чоловіки. Попередні заїзди
|12:15
|Фристайл
|Могул. Чоловіки. Кваліфікація
|12:45
|Лижні гонки
|Спринт, класика. Жінки. Чвертьфінали
|12:59
|Шорт-трек
|Змішана естафета. Чвертьфінали
|13:10
|Хокей
|Жінки. Попередній етап, група B. Японія – Швеція
|13:15
|Лижні гонки
|Спринт, класика. Чоловіки. Чвертьфінали
|13:30
|Фристайл
|🥇 Слоупстайл. Чоловіки, фінал
|13:34
|Шорт-трек
|Змішана естафета. Півфінали
|13:45
|Лижні гонки
|Спринт, класика. Жінки. Півфінали
|13:57
|Лижні гонки
|Спринт, класика. Чоловіки. Півфінали
|14:03
|Шорт-трек
|🥇 Змішана естафета. Фінал A
|14:13
|Лижні гонки
|🥇 Спринт, класика. Жінки. Фінал
|14:25
|Лижні гонки
|🥇 Спринт, класика. Чоловіки. Фінал
|14:30
|Біатлон
|🥇 Індивідуальна гонка, 20 км. Чоловіки
|15:00
|Гірські лижі
|🥇 Комбінація. Жінки. Слалом
|15:05
|Керлінг
|🥉 Змішані пари. Матч за третє місце
|15:15
|Фристайл
|Могул. Жінки. Кваліфікація
|17:40
|Хокей
|Жінки. Попередній етап, група B. Італія – Німеччина
|18:00
|Санний спорт
|Одномісні сани. Жінки. Заїзд 3
|19:05
|Керлінг
|🥇 Змішані пари. Фінал
|19:30
|Фігурне катання
|Одиночне катання. Чоловіки. Коротка програма
|19:34
|Санний спорт
|🥇 Одномісні сани. Жінки. Заїзд 4
|19:45
|Трамплін
|Змішані команди. Перший раунд
|21:00
|Трамплін
|🥇 Змішані команди. Фінал
|21:10
|Хокей
|Жінки. Попередній етап, група A. Канада – США,
|21:10
|Хокей
|Жінки. Попередній етап, група A. Фінляндія – Швейцарія
Виступи українців 10 лютого
10 лютого українці виступатимуть у чотирьох дисциплінах, де розігруватимуться медалі. У двох лижних спринтах українці навряд продовжать боротьбу за нагороди, а для потрапляння у медальні заїзди в санному спорті необхідно стабільно виконати два заїзди у понеділок, 9 лютого 2026 року.
Єдиною гарантованою медальною подією для України цього дня є біатлонна індивідуальна гонка. І у Віталія Мандзина, і у Дмитра Підручного в останні два сезони були потрапляння до десятки найсильніших Кубків світу. Варто згадати і про Антона Дудченка, який, попри ненайкращий сезон, має в Антхольц-Антерсельві найкращий результат у своїй кар'єрі – четверту позицію в індивідуальній гонці.
Медальний залік Олімпійських ігор 2026
Нагадаємо, що визначився склад збірної України з біатлону на чоловічу індивідуальну гонку Олімпіади, яка пройде 10 лютого.
