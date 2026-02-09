Олімпіада 2026. Анонс виступу українців на 10 лютого

На двох заключних турнірах перед Олімпіадою фігурист Кирило Марсак встановив для себе нові особисті рекорди

Четвертий день Олімпійських ігор дасть змогу виступити на головному спортивному форумі трьом дебютантам на такому рівні

У вівторок, 10 лютого 2026 року, пройде четвертий змагальний день зимової Олімпіади у Мілані та Кортіні-д'Ампеццо. Про найбільш очікувані дисципліни цього дня повідомляє «Главком».

Після невеликого відпочинку від насиченого розкладу змагань в Італії четвертий день поверне вболівальників у реальність, де доведеться перемикатися між багатьма видами. Наприклад, протягом лише однієї години пройдуть одразу п'ять медальних подій у різних видах спорту.

Для України найочікуванішим стартом буде традиційно біатлонна гонка: у вівторок відбудеться індивідуальна гонка на 20 кілометрів. За кожен промах спортсменам нараховується хвилина штрафу, тому блискуча робота на вогневому рубежі може стати запорукою успіху в змаганнях. Натомість варто також відзначити дебют двох 21-річних надій України у своїх видах спорту: Єлизавети Сидьорко у шорт-треку і Кирила Марсака у фігурному катанні.

Детальний перелік подій зазначений нижче. Варто зазначити, що час змагань вказаний київський, а жирним шрифтом виділено ті дисципліни, де виступить Україна.

Розклад четвертого дня Олімпійських ігор 2026

Час Вид спорту Подія / Етап 10 лютого 10:15 Лижні гонки Спринт, класика. Жінки. Кваліфікація 10:55 Лижні гонки Спринт, класика. Чоловіки. Кваліфікація 11:30 Шорт-трек 500 м. Жінки. Попередні заїзди 11:30 Гірські лижі Комбінація. Жінки. Слалом 12:10 Шорт-трек 1000 м. Чоловіки. Попередні заїзди 12:15 Фристайл Могул. Чоловіки. Кваліфікація 12:45 Лижні гонки Спринт, класика. Жінки. Чвертьфінали 12:59 Шорт-трек Змішана естафета. Чвертьфінали 13:10 Хокей Жінки. Попередній етап, група B. Японія – Швеція 13:15 Лижні гонки Спринт, класика. Чоловіки. Чвертьфінали 13:30 Фристайл 🥇 Слоупстайл. Чоловіки, фінал 13:34 Шорт-трек Змішана естафета. Півфінали 13:45 Лижні гонки Спринт, класика. Жінки. Півфінали 13:57 Лижні гонки Спринт, класика. Чоловіки. Півфінали 14:03 Шорт-трек 🥇 Змішана естафета. Фінал A 14:13 Лижні гонки 🥇 Спринт, класика. Жінки. Фінал 14:25 Лижні гонки 🥇 Спринт, класика. Чоловіки. Фінал 14:30 Біатлон 🥇 Індивідуальна гонка, 20 км. Чоловіки 15:00 Гірські лижі 🥇 Комбінація. Жінки. Слалом 15:05 Керлінг 🥉 Змішані пари. Матч за третє місце 15:15 Фристайл Могул. Жінки. Кваліфікація 17:40 Хокей Жінки. Попередній етап, група B. Італія – Німеччина 18:00 Санний спорт Одномісні сани. Жінки. Заїзд 3 19:05 Керлінг 🥇 Змішані пари. Фінал 19:30 Фігурне катання Одиночне катання. Чоловіки. Коротка програма 19:34 Санний спорт 🥇 Одномісні сани. Жінки. Заїзд 4 19:45 Трамплін Змішані команди. Перший раунд 21:00 Трамплін 🥇 Змішані команди. Фінал 21:10 Хокей Жінки. Попередній етап, група A. Канада – США, 21:10 Хокей Жінки. Попередній етап, група A. Фінляндія – Швейцарія Виступи українців 10 лютого 10 лютого українці виступатимуть у чотирьох дисциплінах, де розігруватимуться медалі. У двох лижних спринтах українці навряд продовжать боротьбу за нагороди, а для потрапляння у медальні заїзди в санному спорті необхідно стабільно виконати два заїзди у понеділок, 9 лютого 2026 року. Єдиною гарантованою медальною подією для України цього дня є біатлонна індивідуальна гонка. І у Віталія Мандзина, і у Дмитра Підручного в останні два сезони були потрапляння до десятки найсильніших Кубків світу. Варто згадати і про Антона Дудченка, який, попри ненайкращий сезон, має в Антхольц-Антерсельві найкращий результат у своїй кар'єрі – четверту позицію в індивідуальній гонці. Читайте також: Календар Олімпійських ігор 2026: повний розклад змагань по днях

