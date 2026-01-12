Колишній українець Колесник представить США на Олімпіаді-2026

Фігурист потрапив до ростеру однієї з найсильніших команд світу

Уродженець Харкова Вадим Колесник офіційно увійшов до складу збірної США з фігурного катання на Олімпійські ігри-2026. Про це повідомляє «Главком».

24-річний фігурист, який виступає в танцях на льоду в парі з американкою Емілі Зінгас, отримав олімпійську ліцензію завдяки успішному виступу на національному чемпіонаті США. Тандем Зінгас та Колесника став срібним призером американської першості, що забезпечило їм одну з трьох квот у танцях на льоду. Для фігуриста ці Ігри стануть дебютними в кар'єрі. Цікаво, що пара досі жодного разу не брала участі у чемпіонатах світу, проте вже включена до заявки на ЧС-2026, який відбудеться після Олімпіади в березні.

Вадим Колесник переїхав до США у 2017 році, а у 2025 офіційно отримав американське громадянство. До об’єднання з Емілі Зінгас у 2022 році, він уже мав вагомі досягнення на юніорському рівні, зокрема титул чемпіона світу серед юніорів (2020) у парі з Ейвонлі Нгуєн. У поточному сезоні тандем Колесника та Зінгас також став фіналістом серії Гранпрі, здобувши медалі на етапах у Китаї та Фінляндії.

Склад збірної США з фігурного катання на ОІ-2026

Чоловіче катання: Ілля Малінін, Ендрю Торґашев, Максім Наумов.

Жіноче катання: Ембер Ґленн, Аліса Лю, Ізабо Левіто.

Танці на льоду: Медісон Чок/Еван Бейтс, Емілі Зінгас/Вадим Колесник, Крістіна Каррейра/Ентоні Пономаренко.

Спортивні пари: Еллі Кам/Деніел ОʼШі, Емілі Чан/Спенсер Акіра Хоу.

Нагадаємо, що участь українського фігуриста Федора Куліша в Олімпійських Іграх-2026 опинилася під загрозою через мовний бар’єр. Латвія, яку тепер представляє 20-річний спортсмен, не може надати йому громадянство через недостатній рівень володіння державною мовою. Згідно з процедурою натуралізації кандидат на отримання громадянства має володіти рівнем A2 – один із початкових рівнів латиської, маючи який людина може спілкуватися та розуміти письмову й усну мову на легкі теми.