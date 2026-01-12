Головна Спорт Новини
search button user button menu button

Колишній українець Колесник представить США на Олімпіаді-2026

Ілля Мандебура
glavcom.ua
Ілля Мандебура
google social img telegram social img facebook social img
Колишній українець Колесник представить США на Олімпіаді-2026
Брат Колесника служить у ЗСУ, а родина щодня перебуває під обстрілами в Харкові
фото: REUTERS/Jeff Curry-Imagn Images

Фігурист потрапив до ростеру однієї з найсильніших команд світу

Уродженець Харкова Вадим Колесник офіційно увійшов до складу збірної США з фігурного катання на Олімпійські ігри-2026. Про це повідомляє «Главком»

24-річний фігурист, який виступає в танцях на льоду в парі з американкою Емілі Зінгас, отримав олімпійську ліцензію завдяки успішному виступу на національному чемпіонаті США. Тандем Зінгас та Колесника став срібним призером американської першості, що забезпечило їм одну з трьох квот у танцях на льоду. Для фігуриста ці Ігри стануть дебютними в кар'єрі. Цікаво, що пара досі жодного разу не брала участі у чемпіонатах світу, проте вже включена до заявки на ЧС-2026, який відбудеться після Олімпіади в березні.

Вадим Колесник переїхав до США у 2017 році, а у 2025 офіційно отримав американське громадянство. До об’єднання з Емілі Зінгас у 2022 році, він уже мав вагомі досягнення на юніорському рівні, зокрема титул чемпіона світу серед юніорів (2020) у парі з Ейвонлі Нгуєн. У поточному сезоні тандем Колесника та Зінгас також став фіналістом серії Гранпрі, здобувши медалі на етапах у Китаї та Фінляндії.

Склад збірної США з фігурного катання на ОІ-2026

  • Чоловіче катання: Ілля Малінін, Ендрю Торґашев, Максім Наумов.
  • Жіноче катання: Ембер Ґленн, Аліса Лю, Ізабо Левіто.
  • Танці на льоду: Медісон Чок/Еван Бейтс, Емілі Зінгас/Вадим Колесник, Крістіна Каррейра/Ентоні Пономаренко.
  • Спортивні пари: Еллі Кам/Деніел ОʼШі, Емілі Чан/Спенсер Акіра Хоу.

Нагадаємо, що участь українського фігуриста Федора Куліша в Олімпійських Іграх-2026 опинилася під загрозою через мовний бар’єр. Латвія, яку тепер представляє 20-річний спортсмен, не може надати йому громадянство через недостатній рівень володіння державною мовою. Згідно з процедурою натуралізації кандидат на отримання громадянства має володіти рівнем A2 – один із початкових рівнів латиської, маючи який людина може спілкуватися та розуміти письмову й усну мову на легкі теми. 

Теги: фігурне катання олімпійські ігри

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Бідний: Ми не можемо самовиключитися із міжнародної спортивної адженди
«Будемо перемагати». Міністр Бідний дав роз'яснення щодо участі українців на турнірах з прапорами Росії
17 грудня, 2025, 12:47
У Лос-Анджелесі-2028 року у турнірі з баскетболу 3×3 братимуть участь по 12 команд чоловіків та жінок
Стала відома система кваліфікації на Олімпіаду-2028 у баскетболі 3×3
18 грудня, 2025, 11:45
24-річний Десятов виступав у танцях на льоду у дуеті з американкою Ізабеллою Флорес
Російський фігурист отримав пожиттєву дискваліфікацію за домагання до естонської спортсменки
20 грудня, 2025, 09:48
Гарцула: Ми всі разом разом працювали над тим, щоб зібрати найбільше інформації про підтримку війни росіянами
Як вдалося відсторонити росіян від Олімпіади. Роз'яснення очільника українського санного спорту
21 грудня, 2025, 12:20
Нагороду у квітні 2022 року Садрєєву особисто вручив помічник президента РФ Ігор Левітін
Росіянин Садрєєв, якого помічник Путіна нагороджував орденом, був визнаний нейтральним атлетом
23 грудня, 2025, 12:38
Мартін Гернат грає за ярославський «Локомотив»
За збірні Словаччини і Франції на Олімпіаді зіграють хокеїсти з російського чемпіонату
6 сiчня, 17:26
Владислав Гераскевич НОК України за надану можливість бути прапороносцем збірної України
«Величезна відповідальність». Перший коментар прапороносця України на Олімпіаді-2026
7 сiчня, 14:57
Мартін Гернат грає за ярославський «Локомотив»
Троє хокеїстів з російського чемпіонату зіграють за збірну Словаччини на Олімпіаді
8 сiчня, 17:39
Очільницею МОК з Кірсті Ковентрі
МОК натиснув на федерацію санного спорту, щоб росіяни змогли поїхати на Олімпіаду – джерело
8 сiчня, 20:33

Новини

Колишній українець Колесник представить США на Олімпіаді-2026
Колишній українець Колесник представить США на Олімпіаді-2026
Одноклубник Забарного з Росії поскаржився поліції на колишню дружину
Одноклубник Забарного з Росії поскаржився поліції на колишню дружину
Гравець «Барселони» показав фанатам «Реала» непристойний жест після перемоги у Суперкубку Іспанії
Гравець «Барселони» показав фанатам «Реала» непристойний жест після перемоги у Суперкубку Іспанії
Російські лижні акробати, які підтримують війну, втратили шанси потрапити на Олімпіаду
Російські лижні акробати, які підтримують війну, втратили шанси потрапити на Олімпіаду
У Чечні на турнірі з боротьби сталася масова бійка між глядачами та спортсменами (відео)
У Чечні на турнірі з боротьби сталася масова бійка між глядачами та спортсменами (відео)
Стародубцева успішно розпочала виступи у кваліфікації Australian Open
Стародубцева успішно розпочала виступи у кваліфікації Australian Open

Новини

Привітання з Днем Тетяни: у прозі, віршах і яскравих листівках
Сьогодні, 06:30
В Україні хмарно з проясненнями: погода на 12 січня
Сьогодні, 05:59
Тетянин день: історія свята, обряди, прикмети та заборони
Вчора, 21:21
Прогноз погоди на тиждень 12 – 18 січня 2026 року
Вчора, 20:00
В Україні хмарно, сніжитиме, місцями дощитиме: погода на 11 січня
Вчора, 06:05
В Україні хмарно, сніжитиме: погода на 10 січня
10 сiчня, 06:01

Прес-релізи

Асоціація прифронтових міст і громад закликала уряд і Парламент підтримати підприємців на прифронтових територіях
Асоціація прифронтових міст і громад закликала уряд і Парламент підтримати підприємців на прифронтових територіях
7 сiчня, 13:18
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2026, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua