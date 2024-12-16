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Повітряна тривога в Києві тривала менше години

Іванна Гордійчук
glavcom.ua
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Повітряна тривога в Києві тривала менше години
Триває 1027 день повномасштабної війни
фото: glavcom

Станом на 7:27 повітряна тривога в Києві скасована

Сьогодні близько 6:55 у столиці оголосили повітряну тривогу. Повітряні сили попереджали про можливу атаку «Шахедів».

Станом на 7:27 повітряна тривога в Києві скасована.

Карта повітряних тривог наразі виглядає так:

Нагадаємо, у Дарницькому районі Києва в ніч проти 14 грудня зафіксували падіння уламків ворожого дрона.  Однак пізніше КМВА спростувала цю інформацію.

Окрім того, 13 грудня ворог здійснив вже дванадцяту від початку року масовану атаку на енергосистему.

Згодом стало відомо, що Російська Федерація вчергове била по українській енергетиці. Через атаку ворога обсяг застосування заходів обмеження споживання електроенергії було збільшено.

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Теги: окупанти Київ ЗСУ війна укриття ворог тривога

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