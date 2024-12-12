Реп для фронту: військовослужбовець присвятив пісню Сухопутним військам ЗСУ

Композиція «Сухопутні війська» – про юнака, який проходить через усі труднощі служби в піхоті й стає справжнім чоловіком

Тур зізнається, що текстом пісні прагнув передати думки рядового українського піхотинця

Військовослужбовець і учасник «Культурного десанту» Артур Лаб’як створив реп-композицію, присвячену Сухопутним військам ЗСУ.

Артур Лаб’як (псевдонім Тур) – відомий український реп-виконавець, учасник і переможець численних реп-батлів, співзасновник hip-hop-гурту «НастроЙ». У 2023 році він пішов у військо, служив у мобільній групі ППО, пізніше приєднався до «Культурного десанту». Тепер Артур їздить на передову і своїм репом, підтримує бойовий дух військовослужбовців Сил оборони.

Композиція «Сухопутні війська» – про юнака, який проходить через усі труднощі служби в піхоті й стає справжнім чоловіком. Як би не було важко, але цю надважливу й надважку роботу теж потрібно виконувати.

Тур зізнається, що текстом пісні прагнув передати думки рядового українського піхотинця: «Це не лише мої слова. Це слова середньостатистичного молодого чоловіка, який потрапив в цю війну. І який має щось із цим робити».

Творчість завжди була для Артура способом донести до людей актуальні меседжі: «Писати на соціальні важливі теми, які можуть виникнути тут і зараз – це, в принципі, і є мій реп, бо саме таким я його завжди бачив, саме це я і називаю репом». Із початком військової служби творчість Тура набула особливої гостроти.

Відзначає Артур і важливість створення якісної української музики. У суспільстві, і зокрема у війську, досі гостро стоїть проблема засилля російського та російськомовного контенту: «Якщо в мене вийде зменшити присутність російського репу (чи музики загалом) – це вже також маленька перемога. І моя особисто – і «Культурного десанту»».

Дивитися повне відео на пісню «Сухопутні війська» можна на YouTube-каналі CulturalForcesMusic.

Тур, «Культурний десант» – Сухопутні війська

Головний виконавець (вокал) та автор тексту: Тур (Артур Лабʼяк)

Музика та аранжування: Олег Федосов

Продюсер: Олександр Чемеров



«Культурний десант» – це об'єднання військовослужбовців творчих та креативних професій, які займаються морально-психологічним забезпеченням бійців Сил оборони. Кожного місяця мобільні групи, до складу яких входять музиканти, поети, актори та інші артисти, дають до 200 виступів на різних ділянках фронту, а також у військових шпиталях, реабілітаційних центрах тощо.

На різних напрямках фронту постійно працюють кілька мобільних творчих груп. Також дві групи артистів виступають для поранених бійців в шпиталях, реабілітаційних і навчальних центрах ЗСУ і окремо підсилює цю роботу «Оркестр 59». Щомісяця відбувається близько 200 виступів для бійців Сил оборони. Серед учасників «Культурного десанту» – відомі українські артисти з бойовим досвідом. Крім того, об’єднання співпрацює із цивільними артистами та митцями.

У 2023 році «Культурний десант» розпочав проєкт «Книга на фронт», який забезпечує воїнів у зонах бойових дій необхідною літературою. Кілька великих мереж книгарень доєдналися до цієї ініціативи. За перший рік проєкту українці придбали близько 26 тис. книг для бійців, які були передані на фронт.

У 2024 р. «Культурний десант» запустив проєкт «Фронтова студія». Це мобільна студія для запису музичного альбому з передової. Наразі записано 14 пісень, створених військовослужбовцями. У записі пісень взяли участь близько сотні музикантів. Серед записів – романси, рок-балади, колискові, панк, опера та реп.

Нагадаємо, «Культурний десант» випустив відеокліп на пісню «Без ЗСУ PZDC» присвячену українським воїнам – кожному, хто зробив свій вибір на користь захисту рідної землі; хто щоденно ризикує життям, знищуючи ворога на передовій. Автор і виконавець пісні – музикант, військовослужбовець і очільник «Культурного десанту» Миколай Сєрга.