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Епіфаній та Папа Римський зустрілися у Ватикані і обмінялися подарунками

Надія Карбунар
glavcom.ua
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Епіфаній та Папа Римський зустрілися у Ватикані і обмінялися подарунками
Митрополит Епіфаній висловив вдячність за особисте сприяння Папи Франциска у питаннях звільнення українських військовополонених
фото: Пресслужба Київської Митрополії Української Православної Церкви

Митрополит Епіфаній розповів, що зустріч пройшла дуже гарно і тепло

 

Блаженнійший Митрополит Київський і всієї України Епіфаній зустрівся із Папою Римським Франциском. Як йдеться у повідомленні пресслужби ПЦУ, зустріч відбулася у бібліотеці Апостольського палацу, де понтифік офіційно приймає гостей.

Митрополит Епіфаній розповів, що зустріч пройшла дуже гарно і тепло.

Предстоятель Православної Церкви України привітав понтифіка з 55-літтям священицького рукоположення, а також подякував за гуманітарні ініціативи Святого Престолу, спрямовані на допомогу постраждалим від російської агресії проти України, українським біженцям та вимушеним переселенцям.

Папа Римський Франциск висловив солідарність з народом України, який страждає від війни та прагне досягнути миру
Папа Римський Франциск висловив солідарність з народом України, який страждає від війни та прагне досягнути миру
фото: Пресслужба Київської Митрополії Української Православної Церкви

Митрополит Епіфаній висловив вдячність за особисте сприяння Папи Франциска у питаннях звільнення українських військовополонених та повернення в Україну депортованих російською владою дітей.

Зустріч відбулася у бібліотеці Апостольського палацу, де понтифік офіційно приймає гостей
Зустріч відбулася у бібліотеці Апостольського палацу, де понтифік офіційно приймає гостей
фото: Пресслужба Київської Митрополії Української Православної Церкви

Також Предстоятель Православної Церкви України підкреслив, що наша держава пишається плідною міжрелігійною та міжконфесійною співпрацею, прикладом якої є Всеукраїнська Рада Церков і релігійних організацій.

Епіфаній розповів, що перед приїздом до Ватикану відбулася зустріч у Варшаві, яку організували Конференція Європейських Церков та Польська екуменічна рада.

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«Ми у складі Ради мали плідні зустрічі у Києві з Вашими представниками кардиналом Пароліном і кардиналом Дзуппі. Для нас важливо, щоби християни і всі люди доброї волі продовжували єднатися у протидії злу, у протидії несправедливій російській агресії проти України, в осудженні воєнних злочинів та актів геноциду», – наголосив предстоятель ПЦУ.

Блаженнійший Митрополит Епіфаній розповів Папі Франциску про майбутні богослужіння, які він звершить в Римі та в Барі.

«За підтримки Італійської митрополії Вселенського Патріархату та особисто митрополита Полікарпа ми матимемо можливість тут, в Римі, в храмі святого Феодора зібрати українців для молитви про Україну. А в понеділок ми будемо мати можливість у базиліці святителя Миколая в Барі за люб’язною згодою Римсько-Католицької Церкви служити Божественну літургію біля мощей цього великого святого, якого дуже шанують християни Сходу і Заходу», – зазначив він.

Папа Римський Франциск висловив солідарність з народом України, який страждає від війни та прагне досягнути миру.

Митрополит і Папа Римський обмінялися подарунками
Митрополит і Папа Римський обмінялися подарунками
фото: Пресслужба Київської Митрополії Української Православної Церкви

На завершення зустрічі Блаженнійший Митрополит Київський і всієї України Епіфаній подарував Святійшому Отцю Папі Римському Франциску панагію із образом Богородиці «Спасіння римського народу», виготовлену українськими майстрами.

Митрополит і Папа Римський обмінялися подарунками
Митрополит і Папа Римський обмінялися подарунками
фото: Пресслужба Київської Митрополії Української Православної Церкви

На її зворотній стороні вигравіювано латинською мовою слова з Послання до Римлян: «Отже, будемо шукати те, що служить мирові і взаємному повчанню» (Рим. 14:19).

Митрополит Епіфаній і Папа Римський обмінялися подарунками
Митрополит Епіфаній і Папа Римський обмінялися подарунками
фото: Пресслужба Київської Митрополії Української Православної Церкви

А Папа Франциск подарував Митрополиту Епіфанію художньо відтворений образ Богородиці «Спасіння римського народу», свої книги та пам’ятну медаль на честь дванадцятого року понтифікату.

Нагадаємо, у неділю, 8 грудня, Папа Римський Франциск закликав до Різдва припинити вогонь на всіх фронтах у світі, у тому числі і в Україні.

Раніше Папа Римський Франциск заявив, що зима буде важкою для України. Понтифік закликав підтримувати українців.

Також Папа Римський Франциск отримав новий електричний кабріолет G-Class від генерального директора Mercedes-Benz. 

До слова, 24 жовтня, Папа Римський оприлюднив свою четверту енцикліку під назвою Dilexit Nos, яка зосереджена на темі людської та божественної любові Серця Ісуса Христа. 

Крім того, Папа Франциск заявив, що український закон про заборону діяльності в Україні релігійних організацій, пов’язаних із Росією, начебто забороняє людям молитися «в тій церкві, яку вони вважають своєю». 

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Теги: книги Папа Римський закон держава Епіфаній звільнення

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