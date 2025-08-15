Головна Країна Суспільство
search button user button menu button

Що робити з дрифтом та гонками на дорогах? Віцепрезидент автомобільної федерації запропонував рішення

Ірина Міллер
glavcom.ua
Ірина Міллер
google social img telegram social img facebook social img
Що робити з дрифтом та гонками на дорогах? Віцепрезидент автомобільної федерації запропонував рішення
Дрифт на дорогах загального користування є порушенням Правил дорожнього руху
фото: Pixabay

Олексій Мочанов пояснив, чому екстремальні гонки посеред міста не мають нічого спільного з професійним спортом

Правила дорожнього руху дозволяють притягувати водіїв до відповідальності за нелегальний дрифт (контрольований занос транспортного засобу на високій швидкості). Однак це не заважає любителям екстриму регулярно влаштовувати дрифт-шоу та гонки на дорогах загального користування. Як варіант розв’язання проблеми – шукати організаторів цих заходів, а не лише «рубати хвости». Таку думку висловив віцепрезидент автомобільної федерації України FAU, майстер спорту міжнародного класу у категорії автомобільний спорт та інструктор захисного водіння на автомобілях та мотоциклах Олексій Мочанов у матеріалі «Главкома» «Форсаж» по-київськи. Вуличні гонки у столиці: чому поліція кліпає очима, а влада розводить руками?».

Віцепрезидент FAU нагадав: «Дрифтери у місті, як і будь-які інші «шашечники» (водії, які рухаючись у загальному потоці, постійно маневрують між рядами, тим самим створюючи небезпеку для інших учасників дорожнього руху, – «Главком»), стрітрейсери (вуличні гонщики, – «Главком») та драгрейсери (гонщики, які їздять по прямій на короткій дистанції, – «Главком») порушують Правила дорожнього руху. Це треба фіксувати й карати, відповідно до законодавства. Якщо повторно порушують – позбавляти водійських прав. Більшість процедур прописані. І не має значення, це під час війни, в комендантську годину або просто вночі у мирний час. Війна й комендантська година – це просто обтяжливі обставини вже наявного порушення законодавства. Не треба нічого посилювати й вигадувати. У нас нормальні правила та норми. Просто їх ніхто не дотримується. Всім байдуже на правила, норми та покарання», – зауважив співрозмовник «Главкома».

Мочанов переконаний, що для припинення вуличних гонок слід шукати «голову» – організаторів нелегальних змагань та дрифт-шоу, а не «рубати хвости».

Водночас важливо не плутати самодіяльність із професійним спортом, наголошує віцепрезидент FAU: «Спортивним автомобілям чи мотоциклам, а також таким, які мають санкціоновані переробки – можна брати участь у змаганнях під егідою профільних федерацій та асоціацій у спеціально відведених та визначених для цього місцях, перекритих для інших учасників дорожнього руху. А ось цей весь «гаражний тюнінг» не має права пересуватися самостійно дорогами загального користування. Тільки на лафеті або на буксирі, та й то не весь. До спорту ці гонщики не мають жодного стосунку».

Нагадаємо, у червні 2022 року Київрада ухвалила рішення про заборону пересування столицею автомобілів без глушника. Утім, проблема донині так і не вирішилась.

До слова, влітку 2023 року у Верховній Раді обранці зареєстрували законопроєкт № 9564, який передбачає адміністративне покарання для водіїв надміру гучних автомобілів і мотоциклів, переважно через відсутність глушника. Штрафи чималі: 17 тис. грн – за перше порушення, 34 тис. грн – повторне протягом року. У разі повторного порушення також можливе позбавлення права керування строком від трьох до шести місяців.

Услід за цим з’явився і законопроєкт №9642, присвячений дрифту. За навмисний занос авто на дорогах передбачено штраф у 8,5 тис. грн. Повторне порушення призведе до штрафу в розмірі 17 тис. грн, а також позбавлення водійських прав на пів року. Однак обидва законопроєкти досі на розгляді.

Читайте також:

Теги: Київрада спорт війна штраф поліція влада комендантська година правила мотоцикл мотогонки ПДР дороги

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Україна посіла перше місце в медальному заліку Всесвітніх ігор-2025 у самбо
«Порвали росіян». Тренер збірної України з самбо прокоментував результати Всесвітніх ігор
Вчора, 20:09
Трамп оцінив зустріч із Зеленським та лідерами Європи (відео)
Трамп оцінив зустріч із Зеленським та лідерами Європи (відео)
13 серпня, 20:15
Прокидайся! Саме таку формулу має поразка
Прокидайся! Саме таку формулу має поразка
12 серпня, 07:56
Чоловік перебуватиме під вартою два місяці
Суд відправив під варту водія, який напідпитку збив двох дівчат на Київщині
6 серпня, 07:30
За даними правоохоронців, нападником виявився уродженець Вінницької області, який раніше вже мав судимості
На Київщині затримано рецидивіста за розбійний напад на жінку
28 липня, 10:08
Затриманий в надії на велику винагороду погодився на пропозицію від ворожої спецслужби вчиняти злочини в Україні
У Києві затримано чоловіка, який вчинив підпал на замовлення російських спецслужб
25 липня, 12:55
Слідство підозрює, що службові особи навчальних закладів зарахували студентів призовного віку з метою їхнього ухилення від мобілізації
Поліція влаштувала масові перевірки студентів призовного віку. Одного з них вираховує за телефонними дзвінками
25 липня, 08:35
Підозрюваний може вийти під заставу у понад мільйон гривень
На Одещині посадовець ТЦК погорів на хабарі
22 липня, 13:22
Франція наполягає на великій небезпеці з боку Росії
Франція закликала готуватися до війни «у самому серці» Європи: озвучено дату
15 липня, 13:32

Суспільство

Двоє військових у Львові попалися на хабарі за зняття чоловіка з розшуку ТЦК
Двоє військових у Львові попалися на хабарі за зняття чоловіка з розшуку ТЦК
Що робити з дрифтом та гонками на дорогах? Віцепрезидент автомобільної федерації запропонував рішення
Що робити з дрифтом та гонками на дорогах? Віцепрезидент автомобільної федерації запропонував рішення
Директор санаторію розікрав 78 млн грн на фіктивній реабілітації пацієнтів
Директор санаторію розікрав 78 млн грн на фіктивній реабілітації пацієнтів
У Маріуполі майже висохло Старокримське водосховище, яке є єдиним джерелом водозабезпечення
У Маріуполі майже висохло Старокримське водосховище, яке є єдиним джерелом водозабезпечення
Кабмін замінить Верховну Раду? Офіс президента приховав таємний механізм
Кабмін замінить Верховну Раду? Офіс президента приховав таємний механізм
АРМА виставила на продаж столичну нерухомість Медведчука
АРМА виставила на продаж столичну нерухомість Медведчука

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
276K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 15 серпня: ситуація на фронті
110K
Карта повітряних тривог України онлайн 15 серпня 2025
26K
Аляска зустріла російських пропагандистів розкладачками (фото)
12K
Віктор Ющенко про переговори на Алясці: Україна не повинна приймати умови Путіна
9247
Дев'ять років у полоні. Додому повернувся Богдан Ковальчук, якого РФ викрала 17-річним
8541
Де в Європі найгірший пляжний відпочинок: туристи діляться враженнями

Новини

Ядерну зброю треба було віддавати США, а не Росії, – Ющенко
Сьогодні, 07:39
Карта бойових дій в Україні станом на 12 серпня 2025 року
12 серпня, 08:10
У «Резерв+» зʼявилась функція сплати штрафу за неприбуття за повісткою: як це працює
12 серпня, 04:30
Готувала удар по промислових об’єктах: у Запоріжжі затримано російську агентку
11 серпня, 10:57
Землетрус у Туреччині: є жертва, десятки постраждалих, зруйновані будинки
11 серпня, 01:26
ЗСУ звільнили село на Сумщині – Генштаб
10 серпня, 11:15

Прес-релізи

Міжнародна мистецька акція «Знаки ідентичності»
Міжнародна мистецька акція «Знаки ідентичності»
16 липня, 21:39
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2025, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua , opendatabot.ua