Що робити з дрифтом та гонками на дорогах? Віцепрезидент автомобільної федерації запропонував рішення

Олексій Мочанов пояснив, чому екстремальні гонки посеред міста не мають нічого спільного з професійним спортом

Правила дорожнього руху дозволяють притягувати водіїв до відповідальності за нелегальний дрифт (контрольований занос транспортного засобу на високій швидкості). Однак це не заважає любителям екстриму регулярно влаштовувати дрифт-шоу та гонки на дорогах загального користування. Як варіант розв’язання проблеми – шукати організаторів цих заходів, а не лише «рубати хвости». Таку думку висловив віцепрезидент автомобільної федерації України FAU, майстер спорту міжнародного класу у категорії автомобільний спорт та інструктор захисного водіння на автомобілях та мотоциклах Олексій Мочанов у матеріалі «Главкома» «Форсаж» по-київськи. Вуличні гонки у столиці: чому поліція кліпає очима, а влада розводить руками?».

Віцепрезидент FAU нагадав: «Дрифтери у місті, як і будь-які інші «шашечники» (водії, які рухаючись у загальному потоці, постійно маневрують між рядами, тим самим створюючи небезпеку для інших учасників дорожнього руху, – «Главком»), стрітрейсери (вуличні гонщики, – «Главком») та драгрейсери (гонщики, які їздять по прямій на короткій дистанції, – «Главком») порушують Правила дорожнього руху. Це треба фіксувати й карати, відповідно до законодавства. Якщо повторно порушують – позбавляти водійських прав. Більшість процедур прописані. І не має значення, це під час війни, в комендантську годину або просто вночі у мирний час. Війна й комендантська година – це просто обтяжливі обставини вже наявного порушення законодавства. Не треба нічого посилювати й вигадувати. У нас нормальні правила та норми. Просто їх ніхто не дотримується. Всім байдуже на правила, норми та покарання», – зауважив співрозмовник «Главкома».

Мочанов переконаний, що для припинення вуличних гонок слід шукати «голову» – організаторів нелегальних змагань та дрифт-шоу, а не «рубати хвости».

Водночас важливо не плутати самодіяльність із професійним спортом, наголошує віцепрезидент FAU: «Спортивним автомобілям чи мотоциклам, а також таким, які мають санкціоновані переробки – можна брати участь у змаганнях під егідою профільних федерацій та асоціацій у спеціально відведених та визначених для цього місцях, перекритих для інших учасників дорожнього руху. А ось цей весь «гаражний тюнінг» не має права пересуватися самостійно дорогами загального користування. Тільки на лафеті або на буксирі, та й то не весь. До спорту ці гонщики не мають жодного стосунку».

Нагадаємо, у червні 2022 року Київрада ухвалила рішення про заборону пересування столицею автомобілів без глушника. Утім, проблема донині так і не вирішилась.

До слова, влітку 2023 року у Верховній Раді обранці зареєстрували законопроєкт № 9564, який передбачає адміністративне покарання для водіїв надміру гучних автомобілів і мотоциклів, переважно через відсутність глушника. Штрафи чималі: 17 тис. грн – за перше порушення, 34 тис. грн – повторне протягом року. У разі повторного порушення також можливе позбавлення права керування строком від трьох до шести місяців.

Услід за цим з’явився і законопроєкт №9642, присвячений дрифту. За навмисний занос авто на дорогах передбачено штраф у 8,5 тис. грн. Повторне порушення призведе до штрафу в розмірі 17 тис. грн, а також позбавлення водійських прав на пів року. Однак обидва законопроєкти досі на розгляді.