Боєць ММА звинуватив російських лікарів у смерті новонародженої дитини: деталі

Христина Жиренко
glavcom.ua
Христина Жиренко
Боєць ММА звинуватив російських лікарів у смерті новонародженої дитини: деталі
Залкепов подав заяву до суду, після чого порушили справу за статтею «Заподіяння смерті через необережність»

Спортсмен вважає, що у смерті дитини винні російські лікарі, які нібито вимагали у нього гроші

У російського бійця поп-ММА Рамазана «Інструктора» Залкепова померла дитина в республіканському перинатальному центрі Хасавюрта (Росія). Спортсмен вважає, що у всьому винні лікарі, які нібито вимагали у нього гроші, повідомляє «Главком».

Залкепов стверджує, що дитина народилася здоровою. Потім, за його словами, його дружині нібито почали натякати на те, що потрібно заплатити великі гроші за догляд за новонародженим. Вони цього не зробили – і дитина померла.

«Тут працюють люди, яким не цікава доля людей. Тут працюють люди, яким цікаві гроші, як я зрозумів. Якби я вчора заїхав ось сюди з грошима, то, можливо, було б усе по-іншому», – заявив спортсмен на відео, знятому біля входу до перинатального центру.

Залкепов подав заяву до суду, після чого порушили справу за статтею «Заподіяння смерті через необережність».

Нагадаємо, Головним управлінням розвідки Міністерства оборони України на порталі War&Sanctions у розділі «Чемпіони терору» були опубліковані нові дані про російських спортсменів, які підтримують війну.

До переліку було додано інформацію ще про вісьмох російських спортсменів та функціонерів, які підтримують війну. Варто зазначити, що підставою для потрапляння цих росіян до списку стали матеріали «Главкому».

До оновленого переліку потрапили:

  • Російські борці Заур Угуєв, Абулрашид Садулаєв та Заурбек Сідаков, які у 2022 році підтримали повномасштабне вторгнення РФ в Україну та взяли участь у пропагандистському мітингу у Москві, і, попри це, у 2023-2025 роках продовжили брати участь у міжнародних змаганнях у країнах Європи;
  • Ангеліна Мельникова – російська гімнастка, яка у квітні 2025 року перемогла на праймеріз від партії «Єдина Росія» для участі у виборах до воронезької міської думи, бере участь у заходах для сімей «учасників сво» і, при цьому, отримала від Міжнародної федерації гімнастики (FIG) статус нейтральної спортсменки, щоб повернутися до міжнародних змагань;
  • Павло Рожков – президент Паралімпійського комітету РФ, який систематично організовує пропагандистські турніри за участі російських окупантів і реалізовує проєкти, спрямовані на залучення російських військових, які отримали поранення, до паралімпійського руху.

Також до переліку були додані Інал Тасоєв, Дінара Кудаєва та Емін Сефершаєв.

Теги: ММА дитина смерть росія

