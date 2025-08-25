Хто штовхає Залужного у президенти? Стаття The Guardian посварила українців

Британська The Guardian стверджує, що адмінстрація Білого дому намагалася налагодити контакти з ексголовнокомандувачем після загострення стосунків з президентом Зеленським

Британське видання The Guardian опублікувало статтю, присвячену колишньому головнокомандувачу ЗСУ, а нині послу України у Великій Британії Валерію Залужному. У матеріалі стверджується, що у березні 2025 року Залужний нібито відмовився контактувати з віцепрезидентом США Джей Ді Венсом, який, за даними The Guardian, шукав альтернативу «проблемному Зеленському». Стаття викликала суперечки в соцмережі. Так, українці зазначають: цей матеріал – сигнал того, що Залужний збирається йти в президенти України. Водночас інші скептично ставляться до такої ідеї, адже наразі актуально говорити про збереження держави, а не політичні ігри. Також українці пригадали Залужному дисертацію під час війни та звільнення з військової служби за підсумками проходження ВЛК.

Про що стаття у The Guardian

Видання зазначає, що команда Венса нібито хотіла організувати розмову із Залужним уже через три дні після суперечки лідерів у Вашингтоні, оскільки «Венс та інші особи з оточення Трампа, очевидно, шукали потенційні альтернативи проблемному Зеленському».

Один із співрозмовників видання каже, що команда віцепрезидента США «випробувала різні дипломатичні та інші канали», щоб зв'язатися із Залужним, однак посол, після консультації з главою адміністрації Зеленського, відмовився прийняти дзвінок.

Видання відверто хвалить Залужного. Так, описує ситуацію, коли Зеленський після суперечки в Овальному кабінеті прилетів до Лондона на розмову із прем’єр-міністром Британі Кіром Стармером, а Залужний зустрів його у аеропорту та опублікував у своїх соціальних мережах фотографію, на якій вони тиснуть один одному руки.

«Це було демонстративне проявлення єдності в один із найважчих моментів для України з початку повномасштабного вторгнення…. Для Залужного, незалежно від того, які були стосунки із Зеленським, підтримка команди Трампа проти власного президента не була варіантом», – зазначило видання.

«Багато його прихильників не розуміли, чому він це зробив. Але це була його принципова позиція: Україна зазнала приниження, і ми маємо бути єдиними», – пояснив ті події близький до Залужного співрозмовник журналістів.

The Guardian пише, що Валерій Залужний, який здобув величезну популярність в Україні в перші роки війни, лінійно залишається лояльним до влади, однак багато людей і в Україні, і за кордоном бачать в ньому природного наступного президента України і нібито підштовхують його до початку політичної кампанії.

Реакція українців

Українці активно обговорюють статтю, зокрема цитату, в якій йдеться про політичні амбіції Залужного.

«У приватних розмовах Залужний не підтвердив, що планує піти в політику, але він дозволив собі роздумувати, яку платформу він міг би запропонувати, якщо прийме рішення. Близькі до нього особи кажуть, що він бачить Ізраїль, розглядаючи його як невелику країну, оточену ворогами і повністю зосереджену на обороні. Він би формував себе як жорсткого лідера воєнного часу, який обіцяв «кров, піт і сльози» українському народу в обмін на порятунок нації, направляючи Вінстона Черчилля. В одній приватній розмові він сказав: «Я не знаю, чи буде український народ готовий до цього, готовий до цієї жорсткої політики», – йдеться у цитаті з The Guardian.

Деякі українці, коментуючи цю неоднозначну статтю, висловлюють сподівання, що в Україні врешті-решт має з'явитися політик, який створить власну історію, а не запозичуватиме чужі моделі.

Інші дописувачі зазначають, що зараз важливіше зосередитися на порятунку країни, а не виборах. Українці пригадали Залужному його «гріхи», зокрема дисертацію під час війни. Також ситуацію із ВЛК, де він був визнаний непридатним для служби в армії.

Українці також звернули увагу на ілюстрацію до статті. Так, на колажі Зеленський ховається за Залужним. Таким чином створюється думка, що колишній головнокомандувач ЗСУ нібито здатен стати наступним президентом.

Нагадаємо, нещодавно Валерій Залужний дав несподіваний прогноз щодо закінчення війни. Як зазначив колишній головком ЗСУ, війна може тривати ще десяток років. Зокрема, повномасштабна війна може затягнутися до 2034 року або й довше.

Він також висловлював свої прогнози щодо майбутніх викликів для Росії та зауважував на критичному виборі, який постане перед Кремлем у 2026 році. За словами Залужного, майбутня війна залежатиме від двох ключових факторів: демографії та економіки.

До слова, Залужний стверджував, що Україні не варто розраховувати на повернення до кордонів 1991 року, оскільки Росія досі має ресурси для продовження війни. За його словами, Росія досі має ресурси для продовження війни.