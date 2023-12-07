Головна Думки вголос Валерій Пекар
search button user button menu button
Валерій Пекар Український підприємець і громадський діяч

Чому світ забуває нашу війну

glavcom.ua
Ми палаємо у величезній війні, яка має шанси вихлюпнутися далеко за межі Східної Європи
фото: ЗСУ

Наші зовнішньополітичні провали мають об'єктивні причини, але ми не маємо на них права

На планеті майже 200 країн.

Всі вони мають свої власні проблеми і свій внутрішній порядок денний.

Ми не в центрі світу.

Лише підліткам здається, що весь світ крутиться навколо них.

Ми палаємо у величезній війні, яка має шанси вихлюпнутися далеко за межі Східної Європи.

Але це мало хто розуміє, окрім безпосередніх сусідів, та й тим начхати.

Якщо польський далекобійник не усвідомлює, що кожен день блокування кордону збільшує ймовірність його власного сидіння в окопі, то що ви хочете від американського програміста, французького фермера, індійського дрібного чиновника, аргентинського вчителя, саудівського шейха, індонезійського базарного торгівця?

Світом правлять історії. Майже два роки тому наша історія вразила світ. Але потім увага перемкнулася на інші історії.

Члени парламентів та урядовці різних країн думають про внутрішній порядок денний. Тому що їх примушують виборці. Навіть в авторитарних країнах внутрішній порядок денний зазвичай переважає.

Ми не розповіли свою історію так, щоб вона затьмарила внутрішній порядок денний. Ми не стали героями серіалу, який дивляться щовечора не відриваючись.

Частково це пояснюється відсутністю великих новин протягом майже року.

Але головне – ми не склали своєї історії для світу.

Нам потрібне посилення дипломатії в рази. Як професійної дипломатії (у нас ще немає послів у багатьох важливих місцях світу, а ті, що є, часто не відповідають вимогам часу), так і народної: митці, підприємці, історики, ветерани тощо. Треба припинити погану практику, коли дипломатами керують туристи. Треба припинити погану практику тасування переговорників. Треба задіяти силу горизонтальних мереж. Треба підтримувати стару і нову діаспору. Треба будувати багатопартійні відносини. Треба використовувати на повну міжпарламентські майданчики. Треба стояти на кожній сцені світу, де стоять росіяни, і перебивати їхні наративи своїми. Треба виходити на кожну трибуну світу після росіян і спростовувати їхні історії, розповідаючи свої. Треба виглядати для світу маленьким благословенним Давидом, який відчайдушно б'ється з великим тупим жорстоким огидним Голіафом, а не маленькою корумпованою автократією поруч з великою корумпованою автократією.

Наші зовнішньополітичні провали мають об'єктивні причини, але ми не маємо на них права. Мусимо перемагати. Кожна поразка має навчити нас, що ми робимо не так.

Читайте також:
Джерело
Думки авторів рубрики «Думки вголос» не завжди збігаються з позицією редакції «Главкома». Відповідальність за матеріали в розділі «Думки вголос» несуть автори текстів
Теги: історія росіяни війна Україна

Читайте нас

Читайте нас у Google News Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Росіяни традиційно стверджують, що всі дрони збили сили ППО
Окупанти заявили про атаку на нафтобазу в Керчі
5 грудня, 08:38
ЗСУ відбивають російські атаки на декількох напрямках: аналіз ISW
ЗСУ відбивають російські атаки на декількох напрямках: аналіз ISW
4 грудня, 03:44
На території України перебуває близько 430 тис. російських окупантів
Скільки російських окупантів перебуває в Україні. Офіс Залужного назвав приголомшливу цифру
2 грудня, 19:00
Пожежа в Ростові
Пожежа на ринку в Ростові, вибух у Кропивницькому: головне за ніч
1 грудня, 06:59
У шведському Естерсунді триває перший етап Кубка світу з біатлону
Україна невдало провела першу жіночу естафету сезону Кубка світу з біатлону
30 листопада, 01:42
Росія активно веде війну в інформаційному просторі
Нові тези російської пропаганди. Чому це важливо
28 листопада, 14:48
Польсько-український кордон фактично є заблокованим для вантажних перевезень автомобільним транспортом
Чому польські перевізники блокують кордон?
21 листопада, 13:26
Росіяни направляють техніку в бік Херсонської області через втрати на цьому напрямку
Росія перекидає військову техніку із Криму в Херсонську область: причина
14 листопада, 23:03
Покликання України – відкривати нові обрії та експериментувати з новими формами та сенсами
Чи стане Україна локомотивом, що веде людство у майбутнє?
9 листопада, 19:17

Валерій Пекар

Чому світ забуває нашу війну
Чому світ забуває нашу війну
Діпфейк із Залужним та Безуглою. Як рятувати ситуацію
Діпфейк із Залужним та Безуглою. Як рятувати ситуацію
Нові тези російської пропаганди. Чому це важливо
Нові тези російської пропаганди. Чому це важливо
10 років Революції Гідності
10 років Революції Гідності
Що буде далі? Три основні сценарії для України
Що буде далі? Три основні сценарії для України
Політика демократичного світу зайшла в глухий кут
Політика демократичного світу зайшла в глухий кут

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
57K
Німецький депутат пропонує відсилати українських біженців на війну
42K
Один із лідерів української діаспори у РФ пояснив, кому Кремль тепер дозволяє говорити українською
41K
В останньому дописі у соцмережі Кива згадував про смерть
38K
Як було ліквідовано Киву. Усі деталі (фото)
25K
Ірландія в оригінальний спосіб вирішила проблему із житлом для біженців
12K
Хто ліквідував Киву? СБУ зробила гучне зізнання

Новини

Третину добових штурмів окупанти зосередили на Авдіївці – Генштаб
Сьогодні, 07:54
Сніг та дощі: прогноз погоди на 7 грудня
Сьогодні, 06:30
7 грудня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
Сьогодні, 00:01
Асоціація оборонних підприємств виділила 10 стипендій для підтримки студентів НАУ
Вчора, 14:57
Стало відомо, де перебуває Порошенко, якого не випустили до США (фото)
Вчора, 10:43
Кількість ворожих штурмів зросла: Генштаб назвав найгарячіші райони
Вчора, 07:22

Прес-релізи

Ефективні алгоритми розвитку бізнесу під час війни на GET Business Festival
Ефективні алгоритми розвитку бізнесу під час війни на GET Business Festival
5 грудня, 13:09
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2023, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua