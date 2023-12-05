Окупанти заявили про атаку на нафтобазу в Керчі

В атаках дронів традиційно звинувачують Збройні сили України

Російські загарбники заявилв, що два безпілотники намагалися атакували нафтобазу у тимчасово окупованому Криму вранці. Про це повідомляють російські Telegram-канали.

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Зазначається, що спроба атаки відбулася сьогодні близько 5:00 ранку. У бік нафтобази «Морський Нафтовий термінал» нібито летіли два безпілотники літакового типу. Росіяни традиційно стверджують, що всі дрони збили сили ППО.

Перший БПЛА нібито здетонував у повітрі, на територію нафтобази впали уламки, а другий упав нібито за 70 м від одного із резервуарів.

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Окрім того, російське міноборони стверджує, що загалом над акваторією Азовського моря та в Криму сьогодні вранці нібито було знищено 41 безпілотник.

В атаках дронів традиційно звинувачують Збройні сили України.

Нагадаємо, триває 650-та доба повномасштабної війни Росії проти України. Протягом минулої доби відбулося 73 бойових зіткнення. Із початком поточної доби російські окупанти завдали авіаційного удару по Україні, застосувавши БпЛА типу Shahed-136/131. Наслідки уточнюються.

Загалом за добу ворог завдав вісім ракетних та 68 авіаційних ударів, здійснив 87 обстрілів з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та населених пунктах. Внаслідок російських терористичних атак є загиблі та поранені серед цивільного населення. Руйнувань та пошкоджень зазнали приватні житлові будинки та інша цивільна інфраструктура.