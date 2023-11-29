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Валерій Пекар Український підприємець і громадський діяч

Діпфейк із Залужним та Безуглою. Як рятувати ситуацію

glavcom.ua
«Якість відео та аудіо, виготовлених штучним інтелектом, зростає нелінійно»
фото з відкритих джерел

Чи переживемо ми як нація в таких умовах наступні два роки?

Фейковий відеоролик з Валерієм Залужним і Мар'яною Безуглою ставить одне важливе запитання, на яке немає відповіді.

Не про нього. І не про неї. Про нас із вами.

Приблизно 80% українців не мають критичного мислення. З них половина отримує інформацію здебільшого з анонімних телеграм-каналів. (Груба оцінка по актуальних соціологічних опитуваннях.)

Питання просте: чи переживемо ми як нація в таких умовах наступні два роки?

Якість відео та аудіо, виготовлених штучним інтелектом, зростає нелінійно. Досить скоро фахівці не зможуть відрізнити фейк від справжнього. Але це неважливо: вже зараз тих фахівців ніхто не слухає, а каналів доступу до авдиторії вони не мають.

До речі, російська влада має повний контроль над телеграмом. Нещодавнє закриття одночасно всіх башкирських телеграм-каналів за розпорядженням російського уряду чітко висвітлило цю проблему. Перехоплення контролю над каналами є досить реалістичним сценарієм (уявляю, як нинішні адміністратори й власники каналів будуть бігати й намагатися пояснити, що останні пости – це не їхні, а розміщені там відео фейкові.)

У мене нема відповідей, що робити.

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Джерело
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Теги: Валерій Залужний Мар’яна Безугла українці

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