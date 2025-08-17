Вибухи у Росії, гарантії безпеки для України від Трампа: головне за ніч

Трамп зазначив, що повернеться до питання санкцій проти Росії лише у випадку, якщо тристоронні переговори не принесуть прогресу

Київ уже давно домагається гарантій безпеки від США як запобіжника від майбутньої агресії Росії в рамках можливої мирної угоди

Президент США Дональд Трамп заявив, що готовий надати Україні американські гарантії безпеки, російський диктатор Володимир Путін сказав, що хоче, аби Китай став одним із гарантів безпеки України, також стала відома дата ймовірної зустрічі між Зеленським, Трампом та Путіним. «Главком» зібрав головні події ночі проти 17 серпня, щоб ви були в курсі актуальних новин.

Гарантії безпеки від Трампа можуть відкрити шлях до компромісу

Президент США Дональд Трамп заявив європейським лідерам, що готовий надати Україні американські гарантії безпеки. Це стало важливим зрушенням у його позиції щодо ролі Вашингтона в завершенні війни між Росією та Україною.

Після зустрічі з російським диктатором Володимиром Путіним на Алясці Трамп повідомив партнерам у Європі, що «Путін не припинить бойові дії під час будь-яких мирних переговорів і вимагатиме від України поступок на сході країни в обмін на замороження лінії фронту в інших регіонах».

Водночас, за словами чотирьох джерел видання, Путін погодився, що будь-який мир повинен включати присутність західних військ в Україні як запоруку його стабільності. Перед самітом Москва також дала зрозуміти Вашингтону, що готова піти на тимчасове перемир’я та взяти участь у другому раунді переговорів щодо довгострокової угоди.

Стало відомо, коли можуть зустрітися Зеленський, Трамп та Путін

У понеділок Дональд Трамп планує зустрітися з Володимиром Зеленським у Вашингтоні, після чого прагне організувати тристоронній саміт за участі Володимира Путіна.

За даними видання, Трамп озвучив свій намір провести переговори у форматі «Зеленський – Путін – Трамп» під час телефонної розмови з європейськими лідерами, яка відбулася одразу після його зустрічі з Путіним на Алясці.

За словами співрозмовників Axios, президент США заявив, що хоче організувати саміт «швидко», вже 22 серпня.

Духовний радник Трампа закликав стояти разом з Україною

Духовний радник президента США Дональда Трампа, пастор Марк Бернс, звернувся до Вашингтона із закликом чітко підтримати Україну.

Він назвав зустріч Трампа з російським диктатором Володимиром Путіним на Алясці «критичним моментом» для Сполучених Штатів та глобальної боротьби за свободу.

«Америка повинна стояти на боці правди і справедливості. Зустріч президента Трампа з Володимиром Путіним на Алясці є критичним моментом як для нашої країни, так і для глобальної боротьби за свободу», – наголосив Бернс.

Пастор підкреслив, що Україна неодноразово йшла на перемир’я, тоді як Росія систематично його порушує.

У Росії пролунали вибухи

У ніч на 17 серпня безпілотники атакували Воронезьку область у Росії.

Як відомо, над Лисками та Острозькому у Воронезькій області пролунало близько 10 вибухів. Місцеві повідомили про атаку БпЛА.

Зазначається, що безпілотники атакували залізничну станцію «Лиски» у Воронезькій області. Вона вважається одним із найбільших залізничних вузлів Південно-Східної залізниці РФ.

Путін хоче, щоб Китай був гарантом безпеки України

Глава Кремля Володимир Путін під час розмови з президентом США Дональдом Трампом висловив готовність обговорювати питання безпекових гарантій для України. При цьому він згадав конкретну країну, яку бачить у ролі можливого гаранта.

За даними джерела, Путін справді заявив про свою готовність вести діалог щодо гарантій безпеки для України. Водночас, як зазначає Axios, він назвав Китай серед потенційних гарантів.

Це може свідчити про небажання російського лідера допустити створення сил безпеки, до складу яких увійшли б війська НАТО.